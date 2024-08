Zeer openhartige Louis van Gaal positief gestemd over ziekte

Louis van Gaal heeft een update gegeven over zijn gezondheid. Bij de oud-bondscoach werd eind 2020 prostaatkanker geconstateerd en begin 2021 werden de behandelingen gestart. Van Gaal geeft aan dat het relatief goed met hem gaat, al blijft hij gevolgen ondervinden van zijn ziekte.

"Het gaat eigenlijk wel goed", vertelt Van Gaal in Humberto à Paris. "Na drie, drieënhalf jaar bestralingen, katheters, nierinfecties en prostaatoperaties is het nu zo dat ik het goed kan managen. En dat ik weer natuurlijk kan plassen, want dat is ook heel belangrijk."

"Maar de liefde bedrijven kan ik niet meer, dus dat is wel een probleem. Als je prostaatkanker krijgt, is dat een probleem." Van Gaal is open over zijn ziekte. "Om de mensen die er ook aan lijden een beetje te steunen. Dat ze verder kunnen en dat het ook mensen als ik kan treffen."

"Dat is eigenlijk de reden. En over het algemeen ben ik altijd open. Ik zeg wat ik voel en wat ik denk." Van Gaal was al geruime tijd ziek toen hij op het WK 2022 in Qatar bondscoach van Oranje was. Toch heeft zijn ziekte hem toen niet dwars gezeten, zo vertelt hij.

"Je moet een ziekte managen, dus alle bijwerkingen had ik ook nog wel. Maar door juist 's middags te gaan rusten, kon ik dat opbrengen. Dus het heeft niet gestoord, plus het feit dat een bondscoach een staf heeft. Een goede staf kan heel veel werk verzetten, terwijl jij slaapt."

"Aan prostaatkanker ga je niet zo snel dood", antwoordt Van Gaal op de vraag of hij angstig is geweest. "Er zijn natuurlijk wel mensen die er dood aan gaan, maar de meeste mensen gaan dood aan een andere ziekte. Dus ik ben niet echt bang geweest, maar ik heb wel mijn leven niet zo plezierig gevonden. Je evalueert steeds: wil je dan nog verder of niet?"

"Maar ik ben natuurlijk wel een optimist, geen pessimist. Daarom kon ik dat wel opbrengen. En door het WK kon ik het nog makkelijker opbrengen, omdat ik een doel had om voor te gaan. Dus ja, dat WK was eigenlijk goed."

Van Gaal vergaarde als coach van FC Barcelona bekendheid om een uitspraak richting de Spaanse media: siempre negativa, nunca positiva (altijd negatief, nooit positief). "Die uitspraak gebruik ik nu andersom", aldus Van Gaal.

