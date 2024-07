Zeer bijzondere foto duikt op: piepjonge Lionel Messi samen met EK-sensatie en wereldtalent

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lionel Messi, die in 2007 kennis maakte met een vijf maanden oude Lamine Yamal.

Messi, met lang haar, is dan twintig jaar. Vier jaar ouder dan Yamal nu is. De foto's stonden in Spaanse sportkrant SPORT, die in samenwerking met toentertijd FC Barcelona-sponsor Unicef elke maand een foto van een Barça-speler samen met een kind publiceerde.

De eerste editie van die samenwerking vond plaats in 2006. Ouders die geïnteresseerd waren in het initiatief konden zich aanmelden, zo duidt Diario AS. De ouders van Yamal meldden zich aan en werden op een dag in december 2007 naar het Camp Nou geroepen.

Zestien jaar later en Yamal wordt in Barcelona gezien als opvolger van degene die in 2007 nog met hem poseerde. Vrijdag, voordat Spanje - waar de zestienjarige Yamal niet meer weg te denken is uit de basis - aantrad tegen Frankrijk, vond zijn vader de foto's terug in de archieven en publiceerde hij ze op zijn sociale netwerken.

Het werd in Spanje meteen opgepikt. Zelf wil Yamal overigens niks weten van een vergelijking met Messi. In een van de perszones schoof hij die eer tijdens het EK direct bij zich weg. "Lionel Messi is de beste speler in de geschiedenis", werd hij geciteerd door het Spaanse Ondacero.

"Om met hem te vergeleken worden is ongelofelijk, maar niemand kan aan hem tippen. Ik hoop dat ik ook maar half de carrière kan bereiken die Messi heeft gehad", aldus het supertalent, die in dat geval vier Gouden Ballen zou moeten winnen.