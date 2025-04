Zaakwaarnemer weet voor honderd procent zeker waar Stefan de Vrij volgend seizoen speelt

Stefan de Vrij speelt ook volgend seizoen voor Inter. Dit laat zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello weten in gesprek met Radio Sportiva. De centrumverdediger (33) zet op korte termijn zijn handtekening onder een nieuwe deal, waardoor hij tot medio 2026 in Milaan actief is.

''Hij speelt al jaren bij Inter en is er erg gelukkig'', doelt Pastorello op het feit dat de Nederlander al sinds 2018 verbonden is aan de koploper in de Serie A.

''En zelfs als er genoeg verdedigers aanwezig zijn, is er met 60 wedstrijden per jaar plek genoeg voor iedereen. Er bestaan geen twijfels over de vaste plaats die Stefan inneemt. Hij blijft nog minstens een jaar bij Inter. Daarna kijken we wel verder'', zo benadrukt de belangenbehartiger.

Een terugkeer bij Feyenoord, waar zijn loopbaan begon, lijkt dus uitgesloten voor De Vrij. De ervaren verdediger liet zich daar onlangs nog over uit, kort voor de ontmoeting tussen Inter en Feyenoord in de achtste finale van de Champions League.

''Eerlijk gezegd weet ik niet of ik hier ga terugkeren. Ik weet niet of ik überhaupt nog in Nederland komen wonen. Mijn vrouw is niet eens Nederlands. Bovendien kom er veel dingen bij kijken'', zo liet De Vrij in duidelijke bewoordingen weten.

''Zo heeft Inter nog een optie om mijn contract met een jaar te verlengen. Dat gaan we afwachten. Daarna kijken we eventueel verder'', aldus de verdediger in Italiaanse dienst.

De Vrij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en speelde enkele jaren in de hoofdmacht. Na het succesvolle WK van 2014 volgde een transfer naar Lazio. Na vier seizoenen aldaar volgde de overstap naar Inter. De Vrij staat inmiddels op 271 duels voor de lijstaanvoerder.