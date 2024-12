Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op de Spaanse berichtgeving van de afgelopen dagen. Hij zou in Saudi-Arabië zijn geweest om over de toekomst van de Nederlander te praten, maar daar is volgens hem niets van waar.

“Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, heeft in Saudi-Arabië navraag gedaan over de voortgang van de Saudi Pro League”, zo meldde Diario AS. Volgens het Spaanse medium lijkt het er steeds meer op dat de toekomst van de 27-jarige Nederlander niet bij FC Barcelona ligt en behoort Saudi-Arabië tot een van de weinige markten die aan zijn contracteisen kan voldoen.

“Gesprekken in Saoedi-Arabië? Totale onzin”, reageert Dursun. “Het leidt af van de werkelijke ambitie van Frenkie. Die wil maar één ding: fit zijn om langer te schitteren bij de club die hij lief heeft en waar hij zich thuis voelt.”

MARCA beweerde dat de middenvelder het risico loopt om op sportief vlak onder druk gezet te worden. De Madrileense sportkrant verzekerde namelijk dat de Nederlander en de club al aan het onderhandelen zijn over een nieuwe verbintenis, maar dat die gesprekken allerminst vloeiend verlopen.

Volgens die berichtgeving wil Barcelona graag verder met De Jong, maar de club is niet bereid om meer salaris te betalen dan nu. Het loon van de controleur drukt nu al fors op de Catalaanse begroting en de club wenst niet nog verder in de problemen te komen met de Financial Fairplay regelgeving.

Ook daarop komt Dursun met een reactie. Hij laat weten dat beide partijen ‘blij zijn met elkaar’ en dat De Jong zich met zijn gezin nog steeds thuisvoelt in Barcelona.

Bovendien beweert Dursun dat De Jong zich in deze periode op geen enkele manier wil focussen op een toekomst elders. Vervolgens hint hij zelfs nog op een contractverlenging. “Wie weet blijven we langer aan elkaar verbonden”, aldus Dursun. De Jong beschikt momenteel over een contract tot medio 2026.