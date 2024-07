Zaakwaarnemer Antony vertelt waar de Braziliaan komend seizoen speelt

Antony is niet van plan te vertrekken bij Manchester United, zo meldt zijn zaakwaarnemer, Junior Pedroso, in gesprek met Fabrizio Romano zondag. De aanvaller zou volgens diverse Britse media, waaronder ESPN, op huurbasis mogen vertrekken uit Manchester, maar de Braziliaan wil komend seizoen alleen voor the Red Devils spelen.

Afgelopen zaterdag meldde de Britse tak van ESPN dat Antony een tijdelijke overstap zou mogen maken van de club. Belangrijke voorwaarde is dat Antony's nieuwe club bereid moet zijn om zijn salaris te betalen van 85.000 euro per week. In dat geval is United bereid om mee te werken aan een vertrek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In een reactie op het nieuws laat Junior Pedroso weten dat Antony totaal niet bezig is met een eventueel vertrek en dat de vleugelaanvaller komend seizoen 'gewoon' op Old Trafford speelt.

“Ik zie berichten over een mogelijk vertrek op huurbasis, maar het plan van Antony is duidelijk: Manchester United”, zo vertelt de zaakwaarnemer aan Romano. “Hij wil blijven en hij is volledig gefocust op Man United. Daar hebben we het al met de club over gehad.”

Antony maakte twee jaar geleden voor 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, dat hem een contract aanbood tot de zomer van 2027 met de optie op een extra seizoen.

De marktwaarde van de aanvaller is inmiddels gezakt van 75 miljoen - toen hij arriveerde - naar 25 miljoen euro. Een definitief vertrek behoort voorlopig nog niet tot de mogelijkheden, zo klinkt het.

Antony kwam in zijn tweede seizoen bij Manchester United tot 38 optredens in alle competities. Zijn enige doelpunt in de Premier League werd eind april genoteerd, toen het team van manager Erik ten Hag teleurstellend met 1-1 gelijkspeelde tegen degradant Burnley.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties