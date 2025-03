Zaakwaarnemer Antony sneert naar Amorim: ‘Een heel oppervlakkig argument is dat'

Antony vertrok afgelopen winter op huurbasis van Manchester United naar Real Betis. De voormalig Ajacied is sindsdien in topvorm en speelt een bepalende rol in het elftal van de club uit Sevilla. Zaakwaarnemer Júnior Pedroso geeft in een interview met Marca aan dat hij het niet eens is met de uitspraak van zijn vorige trainer Rúben Amorim over de buitenspeler.

Amorim verklaarde eerder dat Antony niet doorbrak bij Manchester United vanwege fysieke redenen. Pedroso is het hier niet mee eens. “Het is een heel oppervlakkig argument. De waarheid is dat Antony niet genoeg minuten en vertrouwen kreeg.”

“In totaal speelde Antony dit seizoen maar 252 minuten van de mogelijke 1350”, voegt Pedroso toe. “Hoe kan je hem hier dan volledig op beoordelen? Veel spelers die bij Man United falen, vinden succes bij andere clubs. Ligt het probleem dan wel bij de spelers?”

Sinds zijn overstap kwam Antony al zeven keer in actie voor Real Betis. In deze zeven wedstrijden maakte hij drie doelpunten en gaf hij twee assists. Dit zijn evenveel goalcontributies als over het hele seizoen 2023/2024, toen hij 38 officiële wedstrijden speelde voor de Engelse club.

Dat de Braziliaan zich goed voelt in Zuid-Spanje, is dan ook duidelijk. “Het lijkt wel alsof hij al jaren bij Betis speelt”, aldus Pedroso. “Hij heeft zich zo natuurlijk aangepast. Hij voelt zich helemaal op zijn plek in Sevilla en is erg blij met de stad en de club.”

Naast Real Betis waren er afgelopen winter ook andere clubs geïnteresseerd in Antony. “We hebben met twee andere LaLiga-clubs gesproken en één van hen heeft zelfs een formeel bod gedaan. Uit respect voor deze clubs ga ik de namen niet noemen.”

Voor Antony staat donderdag de volgende wedstrijd op het programma. Dan speelt de ploeg in de achtste finale van de Conference League tegen het Portugese Vitória SC. Op zondag speelt het team opnieuw in LaLiga, wanneer Las Palmas op bezoek komt.