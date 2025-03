Yukinari Sugawara gaat jaar na vertrek bij AZ mogelijk stap naar de Champions League maken

Yukinari Sugawara staat in de belangstelling van Napoli, zo weten Fabrizio Romano en Matteo Maretto te melden. De Japanse rechtsachter wordt gezien als optie om de verdediging te versterken. Volgens Sky Italia zit ook Inter op het vinkentouw.

Sugawara speelt momenteel bij Southampton in de Premier League. De club uit Zuid-Engeland staat echter op degraderen en dus zullen veel selectiespelers verkocht worden in de zomer.

Sugawara is er daar dus één van. De voormalig rechtsachter van AZ kwam tot dusver al 26 Premier League-wedstrijden in actie voor the Saints. Hij gaf één assist en maakte één doelpunt.

Dat is een flink verschil met de cijfers die hij bij AZ wist te overleggen. Vorig seizoen maakte de Japanner vier Eredivisie-treffers en wist hij eveneens zeven assists af te leveren bij de Alkmaarse club.

Afgelopen zomer vertrok hij voor zeven miljoen euro naar Southampton, maar aan zijn avontuur in Engeland komt dus mogelijk snel een einde. De veertienvoudig international staat er goed op bij Napoli, dat overweegt om in de zomer een bod uit te brengen. Napoli heeft negen punten meer dan de nummer vijf Juventus en gaat hoogstwaarschijnlijk in de Champions League spelen komend seizoen.

Bij Napoli krijgt Sugawara echter wel met pittige concurrentie te maken. Aanvoerder Giovanni Di Lorenzo speelt steevast rechtsachter bij de huidige nummer twee van de Serie A.



Ook de kampioen van Italië ziet Sugawara dus wel als versterking. Inter heeft volgens Antonio Conte een grote selectie nodig om te kunnen concurreren op het WK voor clubs, dat in juni begint.

De veertienvoudig international van Japan is momenteel met het nationale elftal mee voor WK-kwalificatieduels met Saudi-Arabië (0-0) en Bahrein (2-0 winst). Japan is overigens al geplaatst voor het WK in 2026.