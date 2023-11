‘YouTuber Jade Anna na breuk met Gio aan het daten met speler van Ajax’

Woensdag, 15 november 2023 om 18:44

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Kenneth Taylor (21) is aan het daten met influencer Jade Anna van Vliet (19). Dat gerucht ging de laatste dagen al rond op verschillende juice-kanalen en is woensdag bevestigd door Yvonne Coldeweijer. Het online programma Roddelpraat spreekt zelfs al van een relatie. De twee zouden een tijdje geleden zijn gaan daten en onlangs een paar dagen samen hebben doorgebracht in Antwerpen.

Van Vliet is een influencer en YouTuber. Op Instagram heeft ze één miljoen volgers en op YouTube hebben 282.000 mensen zich op haar kanaal geabonneerd. Van Vliet was de laatste jaren samen met Giovanni Latooy, op internet beter bekend als Gio.

De YouTuber met ruim 1,4 miljoen abonnees filmt dagelijks zijn leven en Van Vliet speelde jarenlang een grote rol in zijn vlogs. Ruim twee maanden geleden zetten ze een punt achter hun relatie.

