Youri Regeer bereikt akkoord op hoofdlijnen met Ajax; contractduur nu ook bekend

Youri Regeer en Ajax hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond. De 21-jarige speler van FC Twente kan bij zijn oude club tekenen tot medio 2029.

In de komende dagen worden de laatste details afgerond, en wordt het papierwerk in orde gemaakt, zo melden bronnen rond Twente aan De Telegraaf. Als dat is gebeurd en Regeer de medische keuring doorstaat, lijkt niets een transfer van Regeer naar zijn oude club meer in de weg te staan.

Twente nam Regeer medio 2023 voor een miljoen euro over van Ajax. Ajax bedong bij de onderhandelingen een terugkoopoptie van 4,5 miljoen euro. De deadline voor deze speciale clausule loopt deze dinsdag af, zo melden TC Tubantia en De Telegraaf.

Regeer wordt naar Ajax gehaald om Devyne Rensch op te volgen, die naar AS Roma vertrekt. Aanvankelijk had Ajax Georgios Vagiannidis van Panathinaikos op het oog, maar de Griek bleek te duur.

In eerste instantie leek het erop dat trainer Francesco Farioli het niet zag zitten in Regeer als alternatief op rechtsback. Dat meldde Cristian Willaert van ESPN in de podcast Tekengeld. Volgens De Telegraaf is de trainer nu echter ‘dik tevreden’ met de komst van Regeer.

Regeer stond dinsdag al niet meer op het trainingsveld van Twente, meldde TC Tubantia al. Hij ontbrak vanwege ‘transferperikelen’. Regeer doet donderdag sowieso niet mee als Twente in de Europa League aantreedt tegen Malmö FF.

In het verleden speelde Regeer al acht officiële duels voor Ajax 1. In 2023 verkaste hij naar Twente. Voor laatstgenoemde club staat de teller op 65 officiële wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde.