Yorbe Vertessen draagt bij aan tweede nederlaag van het seizoen voor Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag een dure nederlaag geleden tegen FC Union Berlin. In Berlijn was de eindstand 2-1. Door de nederlaag staat de ploeg van trainer Emre Can voorlopig slechts zevende in de Bundesliga. Union klimt door de zege over Dortmund heen en bezet nu plek zes.

Bij Union begon Danilho Doekhi in de basis, net als voormalig PSV’er Yorbe Vertessen. Aan de kant van Dortmund moest Donyell Malen genoeg nemen met een plek op de bank, maar hij zou na ruim een uur spelen wel invallen.

De thuisploeg begon prima en was al vroeg in de wedstrijd dicht bij de openingstreffer, maar het afstandsschot van Tom Rothe, die tegen zijn oude club speelde, ging net naast. Halverwege de eerste helft was het via een penalty alsnog raak.

Nico Schlotterbeck beging in zijn eigen strafschopgebied een overtreding op Benedict Hollerbach, waarna de bal op de stip kwam te liggen. Kevin Vogt benutte dat buitenkansje: 1-0 voor Union.

Dortmund kreeg tien minuten voor rust een goede mogelijkheid via Serhou Guirassy, wiens inzet net naast ging. Verder speelden de bezoekers zwak, en vlak voor rust werd het ook nog 2-0. Na een corner kwam een afvallende bal voor de voeten van Vertessen, en die haalde fraai en doeltreffend uit. Het betekende de eerste Bundesliga-goal van dit seizoen voor de Belg.

Ook in de tweede helft begon Union prima. Zo probeerde Vertessen het van afstand, maar bracht Gregor Kobel redding. Toch kwam Dortmund na ruim een uur spelen weer terug in de wedstrijd.

Julian Ryerson plaatste de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de verre hoek: 2-1. Echt grote kansen op de gelijkmaker kregen de bezoekers in de slotfase vervolgens niet meer, waardoor de tweede competitienederlaag van het seizoen een feit is voor Dortmund.