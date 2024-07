Yassin Ayoub komt niet door medische keuring en ziet transfer tóch in duigen vallen

Yassin Ayoub was op weg naar het Marokkaanse Wydad AC, maar die transfer lijkt geen doorgang te vinden. De medische keuring van de middenvelder is geklapt, zo schrijft het Algemeen Dagblad na eerdere berichtgeving van een lokaal medium.

De dertigjarige Ayoub geniet momenteel een transfervrije status. De centrale middenvelder liep begin deze maand uit zijn contract bij Excelsior, waar hij twee jaar in dienst was maar al een tijdlang niet meer tot de selectie behoorde.

Ayoub had zijn zinnen klaarblijkelijk gezet op een overgang naar Wydad. Die lijkt er echter niet van te komen. Naar verluidt is de 1 meter 74 lange linkspoot niet door de medische keuring gekomen.

Derhalve ziet de 22-voudig Marokkaans landskampioen af van de komst van Ayoub. Zodoende moet de middenvelder op zoek naar een nieuwe club. Eerder was Ayoub in Nederland actief voor FC Utrecht, Feyenoord en dus Excelsior.

Marinus Dijkhuizen, die inmiddels is vertrokken uit Kralingen en vervangen door Ruben den Uil, kende akkefietjes met Ayoub. “Er was te veel discussie en te veel wrijving tussen mij en Dijkhuizen", vertelde de clubzoekende daar eerder deze maand over aan Voetbalzone.

"Op een gegeven moment zei hij tegen mij: ‘Vriend. Ik heb jou niet meer nodig.’” Ayoub speelde zijn laatste duel namens Excelsior op 7 mei 2023. Toen werd er met 0-2 verloren van notabene zijn oude werkgever, Feyenoord.

“De wrijving ging niet zozeer over mijzelf, of mijn eigen speeltijd. Het ging altijd over tactiek en fitheid. Daar hadden we dan een meningsverschil over. Door dit conflict heb ik wel geleerd dat ik niet altijd moet zeggen wat ik vind."