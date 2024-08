Yann Sommer stopt penalty in laatste minuut, maar Inter geeft zege alsnog uit handen

Inter heeft het eerste Serie A-duel van het nieuwe seizoen niet weten te winnen. In en tegen Genoa bleven de Milanezen steken op een 2-2 gelijkspel. Die gelijkmaker viel pas vlak voor tijd, door een benutte penalty van Genoa-aanvaller Junior Messias.

Denzel Dumfries begon op de bank bij Inter, maar zou halverwege de tweede helft wel invallen. Stefan de Vrij ontbrak nog in de selectie, omdat de verdediger nog herstellende is van een blessure.

Genoa opende in de twintigste minuut de score. Na een vrije trap belandde een kopbal op de lat, maar in de rebound was Alessandro Vogliacco er als de kippen bij om voor de 1-0 te tekenen.

Tien minuten later stond het weer gelijk. Een voorzet van Nicolò Barella werd fraai binnengekopt door Marcus Thuram: 1-1.

Niet veel later leek Inter een strafschop te krijgen, na een vermeende overtreding van Milan Badelj op Thuram. Na inmenging van de VAR besloot de scheidsrechter zijn beslissing echter terug te draaien, waardoor beide ploegen met een gelijke stand gingen rusten.

Federico Dimarco leek vlak na rust de 1-2 te maken, maar deze keer was het buitenspel: geen doelpunt. Via Thuram, die scoorde na een goed passje van Davide Frattesi, werd het alsnog 1-2.

Inter leek het seizoen zo met een zege te starten, maar kreeg diep in de blessuretijd een penalty tegen na hands van Yann Aurel Bisseck. De strafschop van Junior Messias werd gekeerd door Yann Sommer, maar in de rebound scoorde de Braziliaan alsnog: 2-2.