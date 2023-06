Xavi weet wanneer Messi knoop doorhakt en toekomstplannen bekendmaakt

Vrijdag, 2 juni 2023 om 23:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:08

Lionel Messi neemt volgende week een beslissing over zijn toekomst. Dat vertelt Barcelona-trainer Xavi in gesprek met de Mundo Deportivo. Messi en Xavi speelden jarenlang samen bij de Catalaanse club, en als trainer van Barcelona hoopt de voormalig middenvelder stiekem dat Messi volgend seizoen terugkeert bij de landskampioen van Spanje.

“Hij neemt volgende week een beslissing en ik denk dat het nu aan ons is om hem met rust te laten”, aldus Xavi over Messi. “Uiteindelijk is hij degene die over zijn toekomst beslist en wij kunnen het er elke dag over hebben, maar dan worden er ook heel veel dingen gezegd die niet kloppen.” Behalve aan Barcelona werd Messi in de voorbije maanden ook al hevig gelinkt aan het Saudi-Arabische Al-Hilal.

Xavi hoopt echter dat de Argentijn terugkeert bij de club waar hij tussen 2004 en 2021 ook al voor speelde. “De deuren staan voor hem open en er is geen enkele discussie meer.” Het is echter de vraag of de terugkeer realistisch is, daar Barcelona nog niet over de financiële mogelijkheden beschikt om Messi transfervrij in te lijven. Een alternatieve optie die wordt genoemd is dat het Inter Miami van David Beckham de wereldkampioen overneemt, en vervolgens direct uitleent aan Barcelona. Zo kan Messi goed afscheid nemen bij Barcelona, om daarna nog in actie te komen voor Inter Miami.

Het vertrek van Messi bij PSG hing al even in de lucht, maar werd donderdag bevestigd door trainer Christophe Galtier. "Het zal zijn laatste wedstrijd gaan worden", aldus de oefenmeester op een persconferentie. "Het was mij een eer en een waar genoegen om de beste speler in de geschiedenis van het voetbal te kunnen coachen." Zaterdagavond komt Messi voor het laatst in actie namens de club uit de Franse hoofdstad, als Clermont Foot op bezoek komt in Parc des Princes.