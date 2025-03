'Xavi Simons wordt door vervelend gedrag compleet uitgekotst bij RB Leipzig'

Het huwelijk tussen Xavi Simons en RB Leipzig staat na anderhalf jaar op knappen, zo meldt BILD in een uitgebreid verhaal over de 21-jarige international van het Nederlands elftal. Simons zou met zijn gebrekkige prestaties en egocentrische gedrag voor grote spanningen zorgen bij de Bundesliga-club.

Leipzig verkeert in een grote sportieve crisis. Die Roten Bullen wonnen slechts drie van de laatste tien competitiewedstrijden en staan op een zeer teleurstellende zesde plaats, drie punten achter de felbegeerde vierde plek, die een Champions League-ticket oplevert. Leipzig werd bovendien al in de competitiefase van de Champions League uitgeschakeld.

Intern bij Leipzig heerst grote ontevredenheid over Simons, zo meldt BILD. De aanvallende middenvelder werd voor een aankoopbedrag van minimaal vijftig miljoen euro de duurste speler uit de clubgeschiedenis en is met een salaris van maximaal dertien miljoen euro per jaar ook de bestbetaalde speler van de club ooit.

"Simons beslist geen wedstrijden, maar is steeds meer een factor van onzekerheid geworden, die ook verantwoordelijk is voor tegendoelpunten", zo klinkt de kritiek op Simons. Het gedrag van de voormalig PSV'er zorgt daarnaast voor onrust in de kleedkamer.

Simons waant zich de grote ster van het elftal en is door die houding nauwelijks gevoelig voor tips of opbouwende kritiek. Simons heeft bovendien steeds vaker lak aan afspraken die Leipzig maakt met de media of sponsoren. "Simons en zijn uitgebreide team van adviseurs weigeren zich aan zulke afspraken te houden", klinkt het.

Simons speelt al anderhalf jaar voor Leipzig, dat hem afgelopen zomer na een huurperiode definitief overnam van Paris Saint-Germain. Toen al waren er intern bij de Duitse club twijfels over het gedrag van Simons, maar de leiding wilde de deal niet blokkeren. "De transfer was economisch gezien en als statement naar de concurrentie te aantrekkelijk", schrijft BILD.