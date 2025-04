Oranje-international van 80 miljoen euro lijkt klaar voor zomerse toptransfer

Xavi Simons maakte in januari definitief de overstap van Paris Saint-Germain naar RB Leipzig. De aanvallende middenvelder beschikt in Duitsland over een contract tot medio 2027, maar dat wil niet zeggen dat Simons ook daadwerkelijk nog twee seizoenen aan Leipzig is verbonden.

''Ik ben nog steeds een jonge speler met veel dromen. En de club weet dat ook'', zo benadrukt de 21-jarige Simons in gesprek met Sky Deutschland.

''Maar voor mij is het nu vooral belangrijk dat ik goed presteer in de aankomende wedstrijden'', blijft de Nederlander voorlopig gefocust op Leipzig. ''Daarna volgen de interlands met het Nederlands elftal. Na die wedstrijden gaan we om de tafel en zullen we zien wat eruit komt.''

Simons komt met Leipzig op 17 mei voor het laatst in actie in de Bundesliga. Enkele weken nadien volgen de ontmoetingen met Finland (7 juni) en Malta (10 juni) in de WK-kwalificatiecyclus richting de eindronde in 2026.

De Oranje-international ligt dus nog ruim twee jaar vast bij Leipzig, maar dat biedt geen garanties. Onder meer Manchester United en Liverpool houden de verrichtingen van de jonge middenvelder nauwlettend in de gaten. Mocht Simons vertrekken, dan wil Leipzig minstens 80 miljoen euro toucheren.

Simons was vorige week met twee goals de grote held van Leipzig, dat met 2-3 won bij VfL Wolfsburg. De spelmaker staat op 10 treffers en zes assists in 29 duels voor die Roten Bullen in alle competities.

Leipzig staat vierde momenteel en heeft een Champions League-ticket in handen. SC Freiburg en FSV Mainz 05 volgen echter op korte afstand. Leipzig stelde zaterdag teleur met een 1-1 gelijkspel tegen hekkensluiter Holstein Kiel.