Xavi Simons speelt met eerste goal en twee assists cruciale rol in zege Leipzig

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 22:34 • Mart van Mourik

RB Leipzig heeft zijn tweede wedstrijd in de Bundesliga vrijdagavond winnend afgesloten. In eigen huis was de ploeg van trainer Marko Rose met 5-1 te sterk voor VfB Stuttgart. Xavi Simons begon in de basis en was met een doelpunt en twee assists de grote held van die Roten Bullen. Afgelopen speelronde werd er nog met 3-2 verloren van Bayer Leverkusen.

De thuisploeg begon uiterst zwak aan de wedstrijd en kreeg direct al enkele kansen om de oren, zonder dat men zelf uitgespeelde mogelijkheden wist te creëren. Na waarschuwingen van onder meer Chris Führich en Serhou Guirassy sloeg VfB Stuttgart in de 35ste speelminuut toe. Na zeer slordig uitverdedigen van David Raum kon Atakan Karazor overnemen en Guirassy bedienen, die na een fraaie actie op koelbloedige wijze de 0-1 binnenschoot.

In het tweede bedrijf stelde RB Leipzig orde op zaken. Benjamin Henrichs zorgde zes minuten na het rustsignaal voor de gelijkmaker, terwijl Loïs Openda in de 53ste minuut dacht de 2-1 aan te tekenen. Het doelpunt van de voormalig aanvaller van Vitesse werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Na ruim een uur spelen pakte Leipzig de voorsprong alsnog. Simons bediende Dani Olmo, die wegdraaide bij zijn directe tegenstander en de 2-1 binnenschoot. Drie minuten later was de beurt aan Openda, die scoorde op aangeven van Raum: 3-1.

Daarmee was het verzet van VfB Stuttgart definitief gebroken en kon Leipzig nog meer afstand nemen van zijn opponent. De assist bij de 4-1 werd eveneens verzorgd door Simons, die ervoor zorgde dat Kevin Kampl kon scoren. Het slotakkoord werd een kwartier voor tijd gespeeld door Simons zelf. In eerste instantie slaagde de Oranje-international er niet in om oog in oog met doelman Alexander Nübel te scoren, maar in de herkansing schoot hij alsnog binnen: 5-1.