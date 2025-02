Xavi Simons pakt glansrol en helpt RB Leipzig aan felbegeerde vierde plaats

Xavi Simons heeft zich zondag laten gelden voor RB Leipzig. De Oranje-international was in de wedstrijd tegen St. Pauli (2-0) goed voor een assist en een treffer. Leipzig stijgt dankzij de driepunter naar plek vier in de Bundesliga. St. Pauli staat op de veilige veertiende plaats.

Bijzonderheden:

In een vrij bizarre minuut ontsnapte Leipzig eerst toen Castello Lukeba de bal tegen zijn eigen paal werkte. Leipzig behield het balbezit en Simons stak weg Benjamin Sesko met buitenkant voet. De Sloveen draaide open en deponeerde de bal met veel gevoel in het zijnetje: 1-0.

Het was een fraaie mijlpaal voor Sesko, die zijn honderdste professionele treffer maakte voor club of land. Tien minuten voor rust waren de rollen volledig omgedraaid. Sesko legde breed op Simons, die met binnenkant rechts raakschoot: 2-0.

Lutsharel Geertruida stond aan de aftrap en pakte al binnen een minuut geel. In de rust werd hij afgelost door Nicolas Seiwald. Het werd nog even billenknijpen voor Leipzig toen Willy Orbán twintig minuten voor tijd een rode kaart pakte voor het neerhalen van zijn doorgebroken tegenstander. St. Pauli was met elf tegen tien echter niet bij machte om de aansluitingstreffer te produceren.