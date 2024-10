'Xavi Simons is een hoger tactisch niveau gewend dan dat van Ronald Koeman'

Henk Spaan is er heilig van overtuigd dat Xavi Simons in het Nederlands elftal beter tot zijn recht komt op de nummer 10-positie dan als rechtsbuiten, zo noteert hij in zijn vaste column Spaan geeft punten namens Het Parool. De schrijver is dan ook van mening dat Simons terecht veel in de as van het veld verscheen in de eerste helft tegen Duitsland (1-0 verlies), ondanks dat Ronald Koeman zijn pupil naar de rechterflank poogde te schreeuwen.

In het Nations League-uitduel met de oosterburen verscheen Simons als rechteraanvaller aan de aftrap. Het liep 45 minuten lang totaal niet bij Oranje en in de rust greep de bondscoach in.

Reijnders verliet het veld en werd vervangen door Donyell Malen. Laatstgenoemde nam het plekje rechts voorin van Simons over, terwijl de smaakmaker van RB Leipzig naar de 10-positie verhuisde.

Op die plek komt Simons beter tot zijn recht, zo is de overtuiging van Spaan. "Hij is natuurlijk een 10, en een betere dan Reijnders, zo bleek na rust."

Vervolgens somt de journalist de indrukwekkende statistieken van Simons in de Bundesliga op en wijst hij naar diens marktwaarde van tachtig miljoen euro, bepaald door Transfermarkt.

"Maar ja, de oude witte mannen die heersen over het analistenrijk, hebben het nu eenmaal niet begrepen op Simons", schrijft Spaan. "Over de redenen zullen we maar niet speculeren."

"Tegen Duitsland schreeuwde Koeman zich schor tegen Xavi, die maar niet aan de rechterkrijtlijn wilde blijven plakken. De pers koos massaal voor de bondscoach: het was een schande dat Xavi niet luisterde."

Spaan houdt er een andere kijk op na. "Ik denk dat Xavi een hoger tactisch niveau gewend is dan wat de bondscoach hem toeschreeuwde. Als hij niet wilde luisteren, dan zal hij daar zijn redenen voor hebben gehad. Spelers moeten toch zelf het initiatief nemen? Je hoort niet anders."