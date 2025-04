Xavi Simons en Lutsharel Geertruida lopen finale DFB-Pokal mis na nederlaag bij VfB Stuttgart

VfB Stuttgart maakt nog altijd kans om de vierde DFB-Pokal in de clubgeschiedenis te winnen. Die Schwaben wonnen woensdagavond in eigen huis met 3-1 van RB Leipzig, en hebben zich daardoor geplaatst voor de finale. Daarin neemt Stuttgart het op tegen derdedivisionist Arminia Bielefeld, dat een dag eerder met 2-1 stuntte tegen Bayer Leverkusen.

Xavi Simons en voormalig Vitessenaar Loïs Openda stonden in de basis bij RB Leipzig, terwijl Lutsharel Geertruida het moest doen met een reserverol. Bij Stuttgart startte ex-Eredivisionist Julian Chabot in het hart van de verdediging.

Stuttgart begon prima en kwam al na vijf minuten op prachtige wijze op voorsprong. Een afvallende bal uit een corner kwam aan de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Angelo Stiller, die hem in één keer op z’n pantoffel nam: 1-0.

In het restant van de eerste helft was het Leipzig dat domineerde. Onder meer Openda kreeg een aantal mogelijkheden op de gelijkmaker, maar steeds kon Alexander Nübel een doelpunt voorkomen. Na een half uur wist ook Simons de Stuttgart-doelman niet te passeren.

Na tien minuten in de tweede helft werd het 2-0. Na een mooie aanval kon Nick Woltemade de bal van dichtbij zo in de lange hoek schuiven. Zo stond Stuttgart al met anderhalf been in de finale.

Toch kwam Leipzig niet heel veel later terug tot de aansluitingstreffer. Willi Orbán bracht de bal opnieuw in, en Benjamin Sesko tikte de 2-1 binnen.

Jamie Leweling besliste het duel daarna definitief. Hij tikte een corner van dichtbij binnen. De bal leek nog van de lijn te worden weggehaald, maar in de herhaling bleek de bal de doellijn al volledig te hebben gepasseerd: 3-1.

Sesko raakte vlak voor tijd nog de lat, maar scoren deed Leipzig niet meer. Daardoor is het Stuttgart dat op 24 mei in Berlijn de tegenstander zal zijn van Arminia Bielefeld in de finale van het Duitse bekertoernooi.