X-gebruikers gaan massaal los over de look van één speler in Oranje: ‘Waarom!?’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay.

X-gebruikers gaan donderdagavond massaal los over de haarband van Memphis Depay. Nederland speelt een oefenwedstrijd tegen Canada in De Kuip ter voorbereiding op het EK en in de eerste minuten van de wedstrijd valt vooral het uiterlijk van Memphis op. De spits van Oranje kiest ervoor om te spelen met een hagelwitte haarband.

“Waarom draagt hij een haarband?”, zo vragen veel gebruikers zich af. “Hij heeft te veel naar de NBA gekeken”, concludeert een ander.

Word er nie warm of koud van. Gelukkig heeft Memphis z'n hoofdband op — Siv ??? (@SivvXD) June 6, 2024

Ik zet ‘m net aan, maar wat kittig dat Memphis de aanvoerdersband om zijn hoofd draagt — ?? Vriendje Stokvis (@danielAFCdamsco) June 6, 2024

Denk dat ons Memphis de NBA heeft gekeken afgelopen week — Martijn (@MartijnAFCA_) June 6, 2024

