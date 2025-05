Wouter Goes ontvangt excuses in catacomben Go Ahead Eagles: 'Ik heb sorry gezegd'

Wouter Goes kreeg zondag een directe rode kaart in de blessuretijd van Go Ahead Eagles - AZ (0-3). Het ongeloof was groot bij de verdediger, die na afloop op verzoek van AZ geen interviews gaf. Goes was ook al het onderwerp van gesprek na de bekerfinale tussen beide clubs in april.

Goes was na de door AZ verloren finale in De Kuip de gebeten hond bij Victor Edvardsen. De aanvaller van Go Ahead toonde tijdens de huldiging in Deventer een weinig flatteus spandoek over de verdediger van AZ.

Edvardsen bood al snel zijn excuses aan en praat na de ontmoeting van zondag over zijn band met Goes. ''Ik vond het nodig om hem de hand te schudden'', verklaart de Zweed in gesprek met de NOS. Edvardsen bleef expres wachten in de catacomben om Goes even te spreken.

''Ik heb fouten gemaakt met bijvoorbeeld dat spandoek; er waren veel emoties en gevoelens'', steekt Edvardsen de hand in eigen boezem na zijn veelbesproken actie tijdens de bekerfestiviteiten in Deventer.

''De ochtend erna heb ik Wouter een bericht gestuurd en geprobeerd met hem te praten. Maar hij moest zich toen focussen op een wedstrijd, dus heb ik vandaag mijn kans gepakt. Ik heb hem de hand geschud en sorry gezegd voor het incident'', aldus de schuldbewuste aanvaller van Go Ahead.

Goes ontving in de slotfase een directe rode kaart van Bas Nijhuis na een charge op de zijkant op Enric Llansana. ''Het was een fase waarin Wouter zijn goede wedstrijd 'in de verf' wilde zetten met een goede tussenkomst, maar de scheidsrechter zag dat anders'', foeterde Maarten Martens na afloop.

''Het is ook een grensrechter die gelijk 'rood, rood, rood' roept, maar wat hij niet kon zien is dat Wouter eerst de bal raakte'', vervolgt de AZ-coach. ''En als Wouter zelf gelijk zou hebben gevoeld dat hij de bal niet raakte, dan zou hij die tussenkomst ook niet vieren. Het was een stevige tackle, hij kwam met hoge intensiteit in, maar ik ben het er helemaal niet mee een.''