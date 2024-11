Wout Weghorst reageert vlak voor FC Twente - Ajax op veelzeggende wijze op roulatiebeleid van Francesco Farioli

Wout Weghorst heeft vrijdag vooruitgeblikt op het uitduel van Ajax met FC Twente aankomende zondag. De aanvaller hoopt daarbij vurig op een basisplek tegen de voor hem geliefde Tukkers, zo vertelt hij al lachend bij Ajax TV.

Weghorst werd in de transferwindow veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar FC Twente, maar de aanvalsleider opteerde uiteindelijk voor een verblijf in Amsterdam. “Het is wel een speciale wedstrijd”, erkent de in Borne geboren aanvaller.

“Ik kom daar uit de regio vandaan en het is inmiddels wel bekend dat ik met die club ook een speciaal gevoel heb”, aldus Weghorst. “Maar zondag telt dat niet, dan gaat het maar om één ding voor ons en dat is dat we winnen.”

Verder koestert Weghorst louter warme gevoelens jegens de opponent van komend weekend. “Verder kijk ik de wedstrijden en mogen ze die allemaal van mij winnen, maar zondag dus niet en dan is het aan ons om de goede reeks wedstrijden door te zetten.”

Ajax won in een cruciale week van zowel Feyenoord (0-2) als PSV (3-2). Afgelopen donderdag overtuigden de Amsterdammers opnieuw, toen zij Maccabi tel Aviv eenvoudig versloegen: 5-0. “Je merkt dat het zelfvertrouwen en het geloof groeit en de groepsdynamiek beter wordt.”

Weghorst bleef tegen de Israëliërs negentig minuten lang op de bank zitten. Bij De Klassieker kon de Oranje-international rekenen op een basisplek, terwijl de spits tegen PSV vanaf de reservebank begon, maar wel inviel. Weghorst genoot van het spel dat zijn ploeggenoten op de mat legde, maar ook van de sfeer in de Johan Cruijff Arena.

“Ik had tijd om naar het publiek te kijken en de sfeer in het stadion. Tuurlijk is het lastig en dat zal het altijd blijven”, doelt de aanvaller op zijn reserverol. “Iedereen die me een beetje kent weet dat ik gewoon wil voetballen, maar de wedstrijd was echt top en daarin zie je wel dat we stappen maken.”

Dan wordt Weghorst gevraagd of hij rekent op een basisplek tegen Twente. De spits begint veelzeggend te lachen. “Nou, goed, als we deze trainer een beetje kennen”, verwijst hij naar Francesco Farioli en zijn roulatiebeleid. “Laten we het hopen in ieder geval.”