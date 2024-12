Rasmus Højlund scoorde donderdag tweemaal voor Manchester United tegen Viktoria Plzen (1-2 winst), maar de Deense spits was na afloop niet blij. Højlund had graag zijn hattrick compleet willen maken, maar Amad Diallo weigerde hem aan te spelen in de slotfase, en kreeg dat na het laatste fluitsignaal ook te horen van de aanvaller. Manager Rúben Amorim vindt het voorval een storm in een glas water.

Diallo ging voor eigen succes, in plaats van te kiezen voor een voorzet richting Højlund. De Deen besloot kort daarna om dan ook de middenvelder annex vleugelaanvaller niet aan te spelen. Wat volgde was een woordenwisseling tussen de spelers van Manchester United.

''Ik ben ervan op de hoogte en wat mij betreft is het prima'', zo oordeelde Amorim na afloop in gesprek met de Engelse media. ''Weet je, op dit moment moeten we iets voelen. Als we met elkaar moeten vechten, is het als een familie. Voor mij is dat een heel, heel goed teken. We moeten iets voelen en dat is belangrijk.''

''Als het je helemaal niets kan schelen, dan reageer je ook niet. Als je erom geeft, dan vecht je met je broer, vader, moeder zelfs'', aldus de Portugese manager, die weigerde om direct in te grijpen op het veld.

''Ik liet het aan de spelers en de aanvoerder (Bruno Fernandes, red.) om de rust terug te laten keren. Als ik had gezien dat het uit de hand was gelopen, dan was ik daar in de kleedkamer wel op teruggekomen'', zo benadrukt Amorim.

''Maar op het veld zijn de spelers de baas. Ze moeten praten en vechten met elkaar. Ik vind dat heel belangrijk binnen een selectie'', zo besluit de winnende manager zijn relaas.

Manchester United leek punten te morsen tegen Viktoria Plzen, totdat Højlund in de 88ste minuut de winnende goal maakte. De ploeg van Amorim stijgt hierdoor naar plaats zeven in de poulefase van de Europa League.