Woedend Galatasaray meldt zich direct na discutabele penalty Fenerbahçe op X

Galatasaray heeft zaterdagavond op X woedend gereageerd op de penalty die titelconcurrent en aartsrivaal Fenerbahçe kreeg tegen Kasimpasa. Fenerbahçe kreeg vlak voor tijd een strafschop, nadat Emre Gedik hands zou hebben gemaakt. Michy Batshuayi miste de penalty, maar benutte de rebound wel: 2-1. Dat was ook de eindstand.

De titelstrijd in Turkije is heel erg spannend dit jaar: Fenerbahçe en Galatasaray ontlopen elkaar nauwelijks. Zaterdag leek eerstgenoemde club thuis punten te verliezen tegen Kasimpasa, maar Batshuayi voorkwam dat vlak voor tijd.

Fener kreeg een penalty na vermeend hands van Gedik. Doelman Ali Emre Yanar stopte de strafschop van de Belg, maar de rebound was alsnog raak: 2-1.

Fenerbahçe, 90+4. dakikada penalti kazandi.



Sizce karar dogru mu? pic.twitter.com/9Kv9x7aib3 — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig_97) February 24, 2024

De beslissing van de arbitrage om de bal op de stip te leggen, zorgde voor woede bij titelconcurrent Galatasaray. Die club meldde zich niet lang na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd van de aartsrivaal op X.

“Er is hier geen sprake van hands, jullie hebben eerder vieze handen. Jullie zijn schaamteloos”, lijkt de club zich tot de Turkse scheidsrechters te richten.

Door de zege gaat Fenerbahçe nu weer aan kop in de Süper Lig, met één punt meer dan Galatasaray. Laatstgenoemde club heeft echter nog wel een duel minder gespeeld.

Dat duel vindt maandag plaats, als de club in eigen huis Antalyaspor ontvangt. Fenerbahçe en Galatasaray spelen overigens in mei, in de voorlaatste speelronde, nog tegen elkaar. Mogelijk wordt dat een cruciaal duel in de titelstrijd.

Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar! — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024

Was dit een terechte penalty voor Fenerbahçe? Ja Nee Stem Was dit een terechte penalty voor Fenerbahçe? Ja 35% Nee 65% Totaal aantal stemmen: 101