Wim Kieft ziet concurrent voor Brian Brobbey rondlopen bij Ajax

Wim Kieft heeft een concurrent voor Brian Brobbey gespot bij Ajax. De voormalig spits denkt dat Christian Rasmussen in staat is om de geblesseerde Wout Weghorst te vervangen.

Rasmussen werd een week geleden nog uitgefloten toen hij inviel tijdens De Klassieker tegen Feyenoord. Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit voor de Deen, die tegen zowel Fortuna Sittard als Union Sint-Gillis belangrijk was met een doelpunt.

Kieft is in zijn column voor De Telegraaf lovend over Rasmussen. “Waar Brobbey misschien dacht dat hij na het vertrek van Chuba Akpom en de langdurige blessure van Wout Weghorst twee concurrenten minder had, heeft Brobbey er ineens een geduchte concurrent bij. Eentje die veel minder moeite heeft met het afmaken van kansen dan alle drie de andere spitsen van Ajax dit seizoen.”

“Vaak hoor je dan: we hebben Brobbey toch. Die mocht niet eens invallen op dat schandalige veld in België”, gaat Kieft tekeer. “Om wat voor reden ook, die Belgen gaven verschrikkelijk veel ruimte weg en dat zou voor trainer Francesco Farioli reden moeten zijn om Brobbey wat zelfvertrouwen te laten tanken. Waarschijnlijk weet de Italiaan wel beter.”

“Wat het extra pijnlijk maakte voor Brobbey was het prima doelpunt van zijn vervanger Christian Rasmussen. Ook tegen Fortuna Sittard scoorde de Deen één op één met de keeper. In Brussel herhaalde hij dat en schoot de bal beheerst en knap tussen de palen”, analyseert de Europees kampioen van 1988.

Heracles Almelo is de volgende tegenstander voor de Amsterdammers. Farioli gaf aan in een interview op het clubkanaal dat niet iedereen fit uit het duel is gekomen. De Amsterdammers missen mogelijk twee spelers.

Voor de huidige koploper komt er een drukke week aan. Na het duel met Heracles wacht donderdag in de Arena de returnwedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Drie dagen later spelen de Amsterdammers thuis tegen Go Ahead Eagles.