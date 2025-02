Wim Kieft wil Memphis Depay niet direct vergelijken met Mbappé en Haaland: 'Maar...'

Memphis Depay is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Op 14 maart volgt de definitieve selectie van Oranje. Wim Kieft komt via zijn column in De Telegraaf met een eerste reactie op de terugkeer van Memphis, die sinds het EK van vorig jaar niet meer voor Nederland uitkwam.

''De plaats van Memphis Depay in de voorselectie van Oranje is vrij normaal. Zelfs als je niet alle wedstrijden van hem ziet bij zijn Braziliaanse club Corinthians; we zien wel alle wedstrijden in de Nederlandse competitie en de Premier League van andere internationals als Brian Brobbey, Wout Weghorst en Joshua Zirkzee'', trekt Kieft in zijn bijdrage direct een vergelijking met de concurrenten van Memphis.

Gezien het aanbod van spitsen kan Koeman in de optiek van Kieft dan ook niet om Memphis heen. ''Voetballend steekt hij er met kop en schouders bovenuit en reken maar dat hij nog eerzuchtig is op weg naar 100 interlands en topscorer van Oranje.'' De 31-jarige aanvaller staat op 46 goals in het Nederlands elftal, slechts vier minder dan topscorer aller tijden Robin van Persie.

Kieft vindt de vaak bekritiseerde Memphis zelfs internationale allure hebben. ''Een vergelijking met Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland gaat mank. Hij zit net onder dat niveau, al heeft dat ook te maken met een structurele blessuregevoeligheid'', zo benadrukt de voormalig aanvaller van onder meer Ajax, PSV en Oranje.

''Diverse blessures hebben Depay belemmerd om te schitteren op nagenoeg ieder groot toernooi waar hij bij was met Oranje. Dat heeft zijn status geen goed gedaan. Maar is hij fit, dan kan en mag je altijd wel iets extra’s van Depay verwachten'', snapt Kieft wel dat de aanvaller van Corinthians weer in beeld is bij Koeman.

''Koeman kan hem daarom goed gebruiken tegen Europees kampioen Spanje in de Nations League. Veel meer smaken heeft hij niet voorhanden voor de centrale spitspositie bij Oranje'', zo besluit de voetbalvolger van de landelijke krant. Memphis, met 98 interlands achter zijn naam, speelde op het EK in Duitsland voor het laatst als international. In de met 1-2 verloren halve finale tegen Engeland deed hij 35 minuten mee.