Wim Kieft trekt hele pijnlijke parallel tussen Gordon en PSV'er Ramalho

Wim Kieft vindt de kritiek op André Ramalho zo langzamerhand te vergelijken met die op Gordon. De oud-spits zag Ramalho opnieuw zwak voor de dag komen in de topper met PSV tegen Feyenoord (2-2).

"Je kan het eigenlijk niet met Gordon vergelijken, maar op een gegeven moment bereikt de kritiek een punt dat het een beetje zielig wordt", zegt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Gordon zocht afgelopen maand de spotlights weer op met het uitbrengen van een nieuw album. De zanger kreeg te maken met felle kritiek, met name van Vandaag Inside, en blies vervolgens zijn complete promotietour en geplande theatertour af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Met Gordon heb ik de laatste tijd iets van: nu ligt-ie wel", zegt Kieft. "Bij die Ramalho is alles ook al honderd keer gezegd."

Toch zag Kieft de Braziliaan ook tegen Feyenoord zwak spelen. "Die kans die Santiago Gimenez in het begin van de tweede helft kreeg... Die bal stuit en Ramalho loopt er als een gek in. Maar die bal had effect. Als je een beetje kan voetballen, dan weet je welke kant die bal met effect ongeveer op gaat stuiten. Maar hij liep als een blinde achter die bal aan, waardoor de bal over hem heen viel."

"Dan denk ik: dan begrijp je er gewoon niks van", zegt Kieft. "Als je de hele dag aan het voetballen bent van kleins af aan, dan weet je wel wat zo'n bal ongeveer gaat doen."

René van der Gijp, die samen met Kieft deze aflevering van de podcast maakt, zag Ramalho ook in balbezit slechte keuzes maken. "Ik zat in het stadion... Die bal op Luuk de Jong was een goede bal van Ramalho." De Jong kaatste door op Malik Tillman, die direct de score opende.

"Maar daarna leverde Ramalho twee ballen zomaar in. Dan denk ik: als die Søren Lerby nu op het veld had gestaan... Je kan toch niet zomaar een bal over tien meter inleveren?", verzucht Van der Gijp.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties