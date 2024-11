Wim Kieft: 'Hij is momenteel verreweg de leukste voetballer om naar te kijken'

Rob Jansen denkt te weten wat de reden is dat Mohamed Salah zijn contract bij Liverpool nog altijd niet verlengd heeft: het karakter van sportief directeur Richard Hughes. Salah ligt nog tot komende zomer vast op Anfield, en heeft in een interview aangegeven dat Liverpool geen moeite lijkt te doen om zijn contract te verlengen.

''Ik ben momenteel meer op weg naar de uitgang dan dat ik echt deel uitmaak van de club. Ik heb nog geen voorstel ontvangen'', verklaarde Salah in gesprek met NBC Sports Soccer.

''We zijn bijna in december en ik heb nog geen aanbieding ontvangen om bij Liverpool te blijven. Daarom heb ik ook het gevoel dat het einde hier nadert'', hield de Egyptische aanvaller ernstig rekening met een vertrek bij de koploper in de Premier League.

Maandag komen de uitspraken van Salah ook terug in de podcast KieftJansenEgmondGijp. René van der Gijp snapt niet dat Liverpool geen moeite doet om Salah te behouden. “Je zou toch denken als je die club bent, dat je Salah drie keer per dag appt en twee keer per dag een bos bloemen stuurt?”

Wim Kieft haakt in. “Maar René, dat is toch verreweg de leukste voetballer momenteel om naar te kijken? Hij loopt zo lekker makkelijk te voetballen. Balletje uit de lucht met een verdediger gewoon aannemen…”

Vervolgens wordt hij onderbroken, en geeft zaakwaarnemer Jansen een mogelijke reden waarom Salah en Liverpool nog niet tot een akkoord zijn gekomen. “Degene die daarover gaat, is Richard Hughes. Die doet dat, en die is net nieuw bij die club.”

“En één ding wat Richard Hughes niet heeft, is enig gevoel voor empathisch vermogen. Nul. Dat is een robot. Ik weet dat omdat ik met hem onderhandeld heb, voor Heitinga. Er zit nul gevoel in. Dat kan wel eens de reden zijn. Helemaal bij een speler als Salah, die emotie heeft, een andere cultuur heeft en gevoelig is voor warmte”, aldus Jansen.