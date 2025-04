Wim Kieft: 'Dat is een heel onvolwassen reactie. Het zegt alles over hem'

Wim Kieft kijkt in zijn column voor De Telegraaf nog een keer terug op de bekerfinale tussen Go Ahead Eagles en AZ. De oud-aanvaller ziet Wouter Goes soms vreemd gedrag vertonen, maar is tevens kritisch op de manier van doen van Victor Edvardsen tijdens en na de eindstrijd in De Kuip.

Kieft ergert zich aan de vele berichten rondom Goes. ''Hijzelf is daar debet aan. Het helpt hem niet verder als hij niet enige zelfreflectie toont. Heeft hij daarvoor hulp nodig, dan moet AZ die bieden.''

''Als je Goes’ gedrag ziet, bekruipt je een dubbel gevoel. Aan de ene kant van aanstellerij, de grote winnaar uithangen, maar aan de andere kant is het goed mogelijk dat hij karakterologisch zo in elkaar zit en zich daarom gedraagt zoals hij zich gedraagt'', probeert Kieft het karakter van de pas twintigjarige verdediger te ontleden.

Kieft heeft overigens weinig kritiek op de voetbalkwaliteiten van Goes. ''Hij is jong en talentvol en kan tegelijkertijd nog veel aan zijn spel verbeteren. Daar moet hij zich op focussen en tegelijkertijd kan het geen kwaad als hij sommige kritieken ter harte neemt.''

''Tegelijk zijn de reacties van sommige spelers van Go Ahead Eagles heel onvolwassen'', verlegt de columnist de aandacht naar de bekerwinnaar uit Deventer. ''Een wedstrijd duurt tot het laatste fluitsignaal en om daarna handen te weigeren terwijl je ook nog eens de beker hebt gewonnen…''

''En als Go Ahead-aanvaller Victor Edvardsen het nodig vindt om zijn tegenstander Goes drie dagen later op sociale media af te beelden als een hond die aan jouw ketting ligt, zegt dat alles over Edvardsen'', hekelt Kieft de houding van de aanvaller. ''Dan is het ineens toch weer een kleine speler van dat kleine Go Ahead Eagles.''

''Je bent top of je bent het niet en dat geldt ook voor gedrag buiten het veld'', geeft Kieft tot slot mee aan de 29-jarige aanvaller uit Zweden.