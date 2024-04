Wim Jonk spreekt kraakheldere taal over eventuele terugkeer bij Ajax

Wim Jonk sluit niet uit dat hij ooit terugkeert bij Ajax, zo zegt de 57-jarige Volendammer aan tafel bij Rondo. De voormalig middenvelder speelde tussen 1988 en 1993 in het shirt van de Amsterdammers en werkte tussen 2011 en 2015 in de jeugdopleiding van de club. Wel laat Jonk duidelijk weten dat een terugkeer bij Ajax pas aan de orde is indien de rust is wedergekeerd in de Johan Cruijff ArenA.

Jonk zegt met een schuin oog mee te kijken naar wat er in Amsterdam aan de hand is. “Al het overzicht is weg. Er zijn ontzettend rare fratsen gebeurd in de laatste jaren. In dat soort gevallen kom je weer terug op het standvastig volgen van visie en beleid.” Jonk noemt zijn oude club Inter als een mooi voorbeeld. “We gaan straks naar Inter kijken, daar gebeuren nu weer mooie dingen omdat er een team aan het bewind is.”

Volgens de 48-voudig international is er een groot verschil tussen Ajax en Inter. “Daar is eenheid. Als dat er is, zie je op termijn weer successen ontstaan. Bij Ajax is het weer hommeles”, aldus Jonk, die heeft meegekregen dat zijn naam weleens valt in Amsterdam. “Namen worden altijd genoemd, dat weet je als je daar gezeten hebt. Ik heb daar een mooie periode gehad, maar ben ook met slaande ruzie weggegaan.”

Jonk maakt duidelijk dat er momenteel niets speelt. “Het is niet aan de orde, want er is geen overzicht. Niemand weet wat de plannen nu echt zijn. Of ik overzicht wil creëren? Er zal eerst overzicht moeten zijn en dat is er nu nog niet.”

“Wat gebeurt er met Kroes? Wat zijn de plannen precies? God mag het weten. Ik kijk wel wat er op me afkomt”, gaat Jonk verder. “Of het nu Ajax is of een andere club. Het gaat erom dat er iets komt waar je plezier in hebt en energie uit haalt."

Het boek bij FC Volendam, waar Jonk de afgelopen jaren werkte als trainer en directeur profvoetbal, is wel definitief gesloten. “Nee, zeker niet”, zegt Jonk gedecideerd. “Ik heb daar op dit moment geen enkel gevoel bij. Er is zoveel gebeurd. We hebben met elkaar onze nek uitgestoken, ook Jan Smit en andere mensen. Als je dan zo met mensen omgaat, kan dat niet waar zijn...”

“Helaas gebeurt dit ook bij andere clubs”, gaat Jonk verder. “We hebben dit in het verleden ook bij Ajax meegemaakt, tijdens de hele revolutie met Cruijff. Toen heb ik ook nog aan tafel gezeten bij Marco (van Basten, red.) thuis.”

