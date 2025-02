Willem van Hanegem ziet Ajax makkelijke strafschop krijgen: 'Zelfs de supporters...'

Willem van Hanegem buigt zich in zijn column voor De Telegraaf niet alleen over het kwakkelende PSV en Noa Lang. De Feyenoord-legende spreekt zich ook duidelijk uit over het gebruik van de VAR in de Eredivisie. Van Hanegem neemt daarbij Fortuna Sittard - Ajax als voorbeeld.

''Zelfs de supporters van Ajax, die uiteraard heel blij zijn dat ze op weg zijn naar de landstitel, zullen toch eerlijk moeten zijn'', opent Van Hanegem zijn analyse over de arbitrage in Nederland. ''Waarom roept die Alex Bos, de VAR bij Fortuna Sittard - Ajax, nou toch Dennis Higler naar het scherm? De VAR zou vaker wegblijven.''

De voormalig trainer baalde vorige week nog toen de VAR de 1-0 van PSV tegen Feyenoord niet afkeurde na vermeend buitenspel van Ismael Saibari bij de goal van Johan Bakayoko. ''We zagen midweeks bij PSV - Feyenoord dat het soms ten onrechte is dat de VAR vaker wegblijft.''

''Maar bij Adewoye tegen Weghorst is helemaal geen sprake van een duidelijke misser van de scheidsrechter als hij geen strafschop geeft.'' De bal ging uiteindelijk op de stip in Sittard nadat de VAR oordeelde dat Adewoye de bal op zijn hand kreeg in de zestien. Steven Berghuis miste de strafschop, maar in de rebound was het via Weghorst alsnog raak.

''De KNVB zal toch zelf ook wel zien dat het te vaak mis gaat de laatste tijd. Het beïnvloedt de ranglijst gewoon. Raymond van Meenen is daar nu de baas over de scheidsrechters en hij moet met regelmaat met excuses komen.'', baalt Van Hanegem van de in zijn ogen verkeerde beslissingen die regelmatig worden genomen in de Eredivisie.

De Kromme ziet vooral na de winterstop curieuze dingen gebeuren op de Nederlandse velden. ''Dan staan er weer twaalf man op het veld. Dan kun jij bij een corner ineens wel buitenspel staan. Dan is een overtreding buiten het strafschopgebied goed voor een penalty.''

''En nu zie je een duwende Weghorst en Adewoye, en is het de vraag of de verdediger de bal überhaupt met de arm raakt. Al dat geneuzel maakt het voetbal kapot. En als je een weekend naar de wedstrijden kijkt, word je al niet vrolijk'', aldus de pessimistisch gestemde Van Hanegem.