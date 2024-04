Willem van Hanegem opent frontale aanval op Bas Nijhuis

Willem van Hanegem haalt in zijn column voor het Algemeen Dagblad genadeloos uit naar Bas Nijhuis. De scheidsrechter eiste met enkele controversiële beslissingen een hoofdrol op bij Fortuna Sittard - Feyenoord (0-1). "Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het kan", aldus Van Hanegem.

Fortuna Sittard had zich voorgenomen om de duels hard in te gaan, zeker in de wetenschap dat Nijhuis de scheidsrechter was. Feyenoord wilde juist koste wat kost blessures voorkomen, omdat over een week de TOTO KNVB Beker-finale op het programma staat tegen NEC.

Van Hanegem vindt dat Nijhuis 'een circus' maakt van het fluiten van een wedstrijd. "Hij doet wat hij wil, kent de regels ongetwijfeld, maar hij doet alsof het er allemaal niet toe doet. Als er dan iemand klaagt, dreigt hij meteen met geel. En hij geeft ook graag geel voor vasthouden, niet voor schoppen. Op dat gebied lijkt alles toegestaan."

"Het is toch te gek voor woorden dat trainers voor de wedstrijd zeggen: 'Schop er maar op los vandaag want Bas Nijhuis fluit, dus het kan.' Dat Fortuna Sittard sprong zo vaak spelers van Feyenoord in de rug of in de zij en Bas vond het allemaal prima."

Van Hanegem denkt dat Nijhuis bewust in de belangstelling probeert te komen met zijn manier van fluiten. "Want hij verkoopt boeken, knalt van kantine naar kantine om geld te verdienen en schuift regelmatig aan in talkshows. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het kan."

Feyenoord won moeizaam, maar Van Hanegem tilt daar niet te zwaar aan. De Kromme weet dat de bekerfinale al in het achterhoofd zat bij de spelers en koestert de drie punten.

Van Hanegem zag Santiago Gimenez opnieuw schutteren in de punt van de aanval. De oud-middenvelder vindt het tijd worden om de Mexicaan op de bank te zetten, maar denkt niet dat dat zal gebeuren in de bekerfinale.

"Arne Slot heeft Gimenez nu al zo lang laten staan terwijl het zo matig is, dat het ook een beetje gek is om het voor de finale opeens nog te veranderen."

