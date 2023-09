Willem II neemt direct na derbyverlies afscheid van vijfde trainer in 2,5 jaar

Dinsdag, 5 september 2023 om 13:35 • Lars Capiau • Laatste update: 14:04

Willem II heeft Reinier Robbemond ontslagen, zo melden de Tilburgers via de clubkanalen. Aanleiding voor de breuk is het 'uitblijven van sportieve resultaten' waarbij er 'geen vertrouwen is dat dat alsnog gebeurt'. Robbemond nam het vorig jaar december over van trainer Kevin Hofland. Met het ontslag van Adrie Koster, Fred Grim, Hofland, Robbemond en het niet-verlengde contract van Zeljko Petrovic moet de Keuken Kampioen Divisie-club op zoek naar de zesde trainer in 2,5 jaar tijd.

Technisch directeur Teun Jacobs licht in een verklaring zijn beslissing om Robbemond te ontslaan toe. "Reinier heeft in een sportief zwaar jaar de verantwoordelijkheid genomen en afgelopen seizoen veel punten behaald met Willem II. Het doel voor dit seizoen was terug te keren naar het DNA van de club, 1-4-3-3 en attractief voetbal. Helaas zien we geen sportieve verbetering en hebben we besloten dat onze wegen scheiden. Ik wil Reinier bedanken voor de prettige samenwerking en zijn inzet voor de club en wens hem veel succes voor de toekomst."

Protestactie Willem II supporters richting het bestuur. pic.twitter.com/Fv2xRst8Jz — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 5, 2023

Woensdag lieten de supporters van Willem II al hun onvrede blijken over de trainer en het bestuur. Zij hingen bij een protestactie spandoeken op die het vertrek van Robbemond eisten. Ook Jacobs, algemeen directeur Martin van Geel en teammanager Jos van Nieuwstadt worden als schuldigen aangewezen. "Met Van Geel, Jacobs en Robbemond aan het roer, bereiken we geen ene moer", is een van de leuzen die de Willem II-aanhang op de spandoeken plaatste.

Willem II eindigde vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op een teleurstellende vierde plek nadat het in het seizoen 2021/22 uit de Eredivisie degradeerde. Robbemond nam het stokje over van Hofland, die tevens na een verloren derby tegen NAC ontslagen werd, over en haalde in 21 wedstrijden 44 punten binnnen voor de Tilburgers. In de eerste ronde van de play-offs om promotie ging hij met zijn ploeg met 3-2 onderuit tegen VVV Venlo, nadat de Tilburgers eerst nog op een 0-2 voorsprong kwamen.

Voor de wedstrijd tegen MVV Maastricht aankomende vrijdag neemt de huidige technische staf het stokje over van Robbemond. Dat betekent dat assistent-trainer Peter van den Berg als interim-coach zal fungeren totdat de ploeg een nieuwe coach heeft aangesteld. De Tilburgse club is namelijk voornemens om die te zoeken, laat het weten.