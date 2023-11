Willem II maakt optimaal gebruik van rode kaart en verstevigt koppositie

Willem II heeft vrijdagavond afgerekend met VVV Venlo: 0-3. In een bloedeloze eerste helft ontving middenvelder Robert Klaasen een rode kaart, waarna de Tilburgers in de tweede helft wisten uit te lopen naar een ruime overwinning.

Willem II trad in De Koel aan met twee wijzigingen ten opzichte van het gewonnen thuisduel met Jong FC Utrecht (2-1). Niels van Berkel verving de geschorste Rúnar Thór Sigurgeirsson als linksachter en Freek Heerkens speelde in plaats van de niet fitte Tommy St. Jago. Aan de kant van VVV verving Pepijn Doesburg de door interlandverplichtingen afwezige Michalis Kosidis.

De eerste helft kende weinig hoogtepunten. Kansen waren schaars voor beide ploegen en het duurde lang voordat er gevaar werd gesticht. Het eerste gevaarlijke moment was voor Willem II, maar VVV-doelman Jan de Boer bracht redding met een sliding.

Op slag van rust vond het keerpunt van de wedstrijd plaats. Willem II leek middels een counter op weg naar een snelle aanval toen Klaasen ingreep met een tackle. De middenvelder van VVV was echter te laat en plantte zijn voet op de enkel van Freek Heerkens. Scheidsrechter Clay Ruperti aarzelde geen moment en trok de rode kaart.

In de tweede helft had het elftal van Willem II zichtbaar een veldoverwicht over het tiental van VVV. Dat mondde uiteindelijk ook uit in een voorsprong. Na een voorzet vanaf links belandde de afvallende bal voor de voeten van Heerkens. De verdediger hield het overzicht en zag dat Thijs Oosting vrij stond voor de goal van VVV. De spits werd ingespeeld en rondde beheerst af: 0-1.

Het zou niet lang duren totdat de Tricolores hun voorsprong zouden verdubbelen. Enkele minuten later kon centrumverdediger Raffael Behounek uit een corner binnenwerken voor de 0-2. Door de rode kaart en de ruime voorsprong leek de wedstrijd gespeeld en het geloof in een resultaat werd zichtbaar minder bij de spelers van VVV.

Willem II maakte in de nasleep van een corner zelfs nog de 0-3 via Freek Heerkens, maar het laatste woord was voor VVV. Uit een hoekschop tastte de Tilburgse keeper Joshua Smits mis, waardoor de bal voor de voeten van Rick Ketting belandde. De aanvoerder van VVV wist daar wel raad mee en maakte de eretreffer: 1-3.



Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 15 10 2 3 12 32 2 Roda JC Kerkrade 14 8 4 2 17 28 3 FC Emmen 14 7 5 2 7 26 4 ADO Den Haag 14 7 5 2 7 26 5 De Graafschap 14 8 2 4 1 26 6 SC Cambuur 14 7 2 5 8 23 7 VVV-Venlo 15 6 5 4 0 23 8 FC Dordrecht 14 5 7 2 9 22 9 Helmond Sport 14 6 3 5 5 21 10 Jong AZ 14 6 3 5 4 21 11 FC Eindhoven 14 5 6 3 2 21 12 NAC Breda 14 5 4 5 -1 19 13 Jong PSV 13 5 1 7 -8 16 14 FC Groningen 14 4 4 6 2 16 15 MVV Maastricht 14 4 4 6 -3 16 16 Jong FC Utrecht 13 3 4 6 -10 13 17 Telstar 15 4 1 10 -9 13 18 Jong Ajax 14 2 4 8 -12 10 19 FC Den Bosch 15 3 1 11 -15 10 20 TOP Oss 14 2 1 11 -16 7