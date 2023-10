Willem II boekt ondanks gemiste strafschop tweede overwinning op rij

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 21:56 ‚ÄĘ Lars Capiau ‚ÄĘ Laatste update: 23:17

Willem II heeft de tweede overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het eigen Koning Willem II stadion kwamen de Tilburgers nog op achterstand, maar zegevierde het uiteindelijk terecht met 2-1 over TOP Oss.

Zo blijven de Tricolores foutloos onder nieuwe trainer Peter Maes. De Belgische coach won bij zijn debuut afgelopen week ook al met 0-2 bij Jong AZ.

Bij Willem II stonden dezelfde elf spelers op het veld als in het duel met Jong AZ. Top OSS, dat vorige week het thuisduel met FC Emmen met 0-1 verloren zag gaan, voerde twee wijzigingen door. Giovanni Korte verving Enrico Hern√°ndez, waar Konstantinos Doumtsiosde de plek van Delano Laden innam.

De Tilburgers hadden in het eerste bedrijf verreweg het beste van het spel. Thijs Oosting stuitte al snel op doelman Mike Havekotte, die eerder al een schot van buiten de zestien van Matthias Verreth over de lat moest tikken.

Tegen de verhoudingen in was het echter TOP Oss dat de voorsprong greep in Tilburg. Na een snel genomen vrije trap verraste Roshon van Eijma vanaf grote afstand de onoplettende doelman Joshua Smits, die het leer met de vuisten in de linker bovenhoek tikte: 0-1.

Vlak na rust kreeg Willem II een uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, daar het een strafschop verdiende. De uitblinkende Havekotte wist de elfmetertrap echter te keren, wat hij nogmaals deed in de rebound. Op het uur kwamen de Tricolores dan toch op gelijke hoogte.

Raffael Behounek knikte raak en tekende zo voor de gelijkmaker. In de slotfase kreeg Willem II dan uiteindelijk toch nog waar het recht op had. Invaller Jeremy Bokila knikte een voorzet van Jesse Bosch in de korte hoek binnen en sleepte zo de overwinning binnen voor de Tilburgse equipe. Met de overwinning stijgt Willem II naar de zesde plek, met veertien punten uit acht wedstrijden.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 8 6 1 1 15 19 2 ADO Den Haag 8 4 3 1 5 15 3 FC Emmen 8 4 3 1 4 15 4 FC Eindhoven 8 3 5 0 4 14 5 VVV-Venlo 8 4 2 2 2 14 6 Willem II 8 4 2 2 2 14 7 De Graafschap 8 4 2 2 2 14 8 FC Groningen 8 4 1 3 5 13 9 SC Cambuur 8 4 1 3 3 13 10 Jong PSV 8 4 1 3 -5 13 11 FC Dordrecht 8 2 5 1 1 11 12 Jong AZ 8 3 2 3 0 11 13 Jong FC Utrecht 8 3 2 3 -3 11 14 Helmond Sport 8 3 1 4 0 10 15 FC Den Bosch 8 3 0 5 -3 9 16 NAC Breda 8 2 2 4 -4 8 17 MVV Maastricht 8 2 1 5 -4 7 18 TOP Oss 8 1 1 6 -5 4 19 Telstar 8 1 1 6 -8 4 20 Jong Ajax 8 0 2 6 -11 2