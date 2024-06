Wilfred Genee krijgt genadeloze mededeling van zijn leiding bij Talpa

Wilfred Genee raakt zijn Vandaag Inside Oranje Quiz al na drie uitgezonden afleveringen kwijt, zo meldt tv-expert Tina Nijkamp in haar Instagram Stories. De kijkcijfers van de quiz vallen dermate tegen dat Talpa nu al de stekker uit het programma lijkt te hebben getrokken.

De quiz trapte op vrijdag 14 juni af en zou vanaf dat moment elke EK-dag om 20:30 uur te zien zijn op SBS 6. Alleen op de dagen direct na de wedstrijden van het Nederlands elftal wordt in plaats van de quiz het programma EK Koorts uitgezonden, zo ook maandagavond.

Nijkamp ontdekte dat de Vandaag Inside Oranje Quiz verdwenen is uit de tv-programmering op 29 en 30 juni. Vrijdag 28 juni lijkt daarmee de laatste uitzenddag te worden voor de quiz van Genee.

De kijkcijfers van het programma lagen driemaal rond de 250.000, zeer teleurstellende cijfers voor Talpa. Nijkamp vindt het een begrijpelijk besluit dat het programma nu al wordt gecanceld. “Verstandige beslissing, want de quiz is een C-merk, terwijl VI een A-merk is”, schrijft Nijkamp, die in het verleden zelf verantwoordelijk was voor de programmering op SBS 6.

Nijkamp haalde eerder in haar column in De Telegraaf al hard uit naar de quiz van Genee. "Het blijkt te veel van het goede, het uitmelken is nu uitwringen geworden. Inhoudelijk is het ook matig", aldus Nijkamp.

“De vragen zijn voorspelbaar, de drukknopgeluiden te geforceerd grappig en de quiz doet raar aan, omdat het in hetzelfde decor wordt opgenomen als Vandaag Inside zelf, met Wilfred Genee zittend op dezelfde plek. De kandidaten zitten zelfs op de stoelen van René, Johan en de tafelgast."

