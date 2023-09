Wijnaldum dartelt als in zijn jongere jaren en maakt eerste twee treffers

Donderdag, 21 september 2023 om 19:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:07

Georginio Wijnaldum heeft zijn eerste twee treffers voor Al-Ettifaq te pakken. De 32-jarige middenvelder maakte al na 76 seconden de openingstreffer in het Saudi Pro League-duel met Al-Taee. Wijnaldum zette vanaf de linkerkant een imposante rush in en rondde na een combinatie met Moussa Dembélé koelbloedig af in de korte hoek. Bernard Mensah van Al-Taee eiste eveneens een hoofdrol op met een hattrick, maar het bleek niet genoeg voor een resultaat. Twintig minuten voor tijd profiteerde Wijnaldum optimaal van een afvallende bal en tekende hij voor zijn tweede treffer. In minuut 93 bezorgde Dembélé Al-Ettifaq de zege: 4-3.

Bijzonderheden:

Het was voor Wijnaldum zijn tweede wedstrijd voor Al-Ettifaq. In zijn eerste duel kwam hij nog niet tot scoren, maar daar kwam tegen Al-Taee snel verandering in. De Oranje-international sneed vanaf links naar binnen, combineerde met Dembélé en vond de korte hoek, tot grote vreugde van de Rotterdammer: 1-0. Al-Taee-aanvaller Bernard Mensah greep eveneens een hoofdrol. Voor rust had hij een dubbelslag in huis en ook tien minuten na rust vond hij het net. Dembélé zorgde tussendoor voor de 2-2, door een vrije trap van Jordan Henderson binnen te koppen. Door Mensah leek Al-Ettifaq desondanks te verliezen, maar Wijnaldum dacht daar twintig minuten voor tijd anders over. Dit keer profiteerde hij van dichtbij door een afvallende bal binnen te schieten: 3-3. In minuut 93 werd het ook nog 4-3 via Dembélé.

?????? Gini Wijnaldum ouvre son compteur de but avec Al Ettifaq ! Al Ettifaq 1 - 0 Al Taï 2e ???? pic.twitter.com/xQW716BLGz — SPL ???? (@ActuSPL) September 21, 2023

?????? GOOALLL doublé de Gini Wijnaldum et il égalise pour Al Ettifaq ! QUEL MATCH ?? Al Ettifaq 3 - 3 Al Taï 72e ????pic.twitter.com/MM3GN8jUnV — SPL ???? (@ActuSPL) September 21, 2023