West Ham United is overtuigd en wil speler van Ajax inlijven

Vrijdag, 24 november 2023 om 18:32 • Mart van Mourik

West Ham United heeft zijn interesse in Steven Bergwijn kenbaar gemaakt, zo meldt Mike Verweij vrijdagavond in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist onthult dat enkele afgevaardigden zich gemeld hebben bij het makelaarskantoor waar de aanvaller van Ajax onder contract staat, Muy Manero, maar the Hammers hebben zich nog niet officieel gemeld bij de club.

“West Ham United heeft zich al gemeld bij het management, maar nog niet bij de club zelf. Bergwijn kan dus waarschijnlijk terugkeren naar de Premier League”, weet Verweij te melden in de podcast.

“Het is een mooie club waar inmiddels ook Mohammed Kudus en Edson Álvarez onder contract staan. Bovendien zit John Heitinga daar natuurlijk als assistent, al speelt dat geen rol in de interesse van West Ham. Het is wel opvallend.”

De journalist van het dagblad weet dat Ajax openstaat voor het bespreken van verkopen. “Het schrijnende sinds de komst van Mislintat is dat er zóveel geld over de balk is gesmeten. Ajax móét deze winter gewoon spelers verkopen om spelers te kunnen halen.”

“Het liefst wil je natuurlijk van een aantal van die twaalf miskopen - al waren niet alle aankopen natuurlijk miskopen - van Mislintat af. Dat is wel lastig, want een speler mag in één jaar voor twee clubs spelen”, zo legt Verweij uit.

“Omdat Mislintat pas zó laat in actie kwam met de transfers, hebben meerdere spelers al voor een andere club gespeeld voordat ze naar Ajax kwamen. Daarom kun je in de winter dus eigenlijk alleen terugverkopen aan hun oude club.”

“Doorverkopen aan een derde club zit er dus niet in, tenzij die club buiten Europa zijn competitiewedstrijden afwerkt”, besluit Verweij. “Maar daar zijn veel van de spelers te jong voor. Bovendien denk ik niet dat clubs in bijvoorbeeld Saudi-Arabië op deze spelers zit te wachten.”