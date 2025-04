Wesley Sneijder wil Farioli één prangende vraag stellen over Ajax: 'Zou hem sieren als hij...'

Wesley Sneijder is diep onder de indruk van Francesco Farioli, zo laat de analist weten bij Ziggo Sport. De voormalig speler van Ajax stelt dat hij ‘om’ is als het gaat om de Italiaanse trainer van Ajax.

Zondagmiddag wisten de Amsterdammers met weinig moeite af te rekenen met PSV. In Eindhoven waren Davy Klaassen en Bertrand Traoré verantwoordelijk voor de 0-2 eindstand.

Na afloop ging het met name over de organisatie van Ajax. De verdedigingslinie gaf amper kansen weg in het Philips Stadion, iets waar Sneijder van genoten heeft.

“Hoe ze staan, het is geweldig”, steekt Sneijder van wal in Rondo. “Vooral de bereidheid van iedereen, van Kenneth Taylor, van Steven Berghuis, jongens waar je het niet van zou verwachten. PSV kwam er niet doorheen.”

“Ik ben echt om, zeker in het verdedigende gedeelte. Ik hoop dat we aanvallend ook nog wat meer gaan zien”, gaat Sneijder verder. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft nog wel één prangende vraag voor Farioli.

“Ik ben benieuwd of hij spijt heeft van die wedstrijd in Frankfurt.” Ajax verloor de return in de Europa League met 4-1 van Eintracht Frankfurt, nadat Farioli een alternatieve opstelling het veld in had gestuurd.

“Ik wil hem dat vragen wanneer Ajax kampioen is”, zegt Sneijder over de kwestie. “Het zou hem sieren als hij daar antwoord op zou geven.”

Volgens Marco van Basten maakt het niet zoveel uit of Farioli spijt heeft van zijn keuze. “Je moet het volgend jaar zien, dan moet Ajax die stap gaan maken. Deze jongens kunnen niet twee duels in de week spelen.”