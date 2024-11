Wesley Sneijder weet het zeker: 'Dit is zijn beste eerste helft ooit voor Ajax'

Wesley Sneijder is diep onder de indruk van het spel dat Brian Brobbey tegen Maccabi Tel Aviv op de mat legt, zo maakt de analist halverwege het Europa League-duel duidelijk voor de camera van Ziggo Sport. “Het is zijn beste eerste helft voor Ajax”, aldus Sneijder.

Na een halve wedstrijd genoot Ajax al een 3-0 voorsprong op de Israëliërs. Bertrand Traoré zette Ajax van dichtbij op 1-0 na goed werk van Brobbey, die eenvoudig aangespeeld kon worden door Branco van den Boomen, weg kon draaien en de bal met links laag voor het doel bracht. Bij de tweede paal kon Traoré binnentikken.

De 2-0 was nog fraaier en zorgde voor veel ongeloof bij Farioli. Na mooie actie van Kian Fitz-Jim en een wonderschoon hakje van Brobbey en schoof Kenneth Taylor de bal met links op koelbloedige wijze in de benedenhoek.

In de 39ste speelminuut tekende Mika Godts het derde doelpunt aan van Ajax. Ditmaal fungeerde Youri Baas als aangever en de buitenspeler kon in vrijheid binnenschieten, omdat Brobbey ruimte maakte in de voorhoede: 3-0.

Sneijder is met name lovend over Brobbey. “Jammer van dat eerste moment van Brobbey, dat hij die kans miste. Maar voor de rest speelt hij gewoon een fantastische wedstrijd. Ik vind dat hij zijn beste eerste helft speelt voor Ajax.”

“Bij die eerste goal hield hij overzicht en ging hij op wilskracht door. Hij gaf hem echt goed mee aan Traoré. En bij die tweede goal was die bal achter het standbeen langs helemaal een geweldig moment voor hem.”

“Hij moet overigens wel scoren, want daar word je op afgerekend. Maar goed, maakt niet uit. Hij zit er lekker in en hij gaat zijn moment zeker krijgen”, aldus de analyticus.