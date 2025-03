Wesley Sneijder maakt zich kwaad om opstelling Ajax: 'Als de fans dit horen...'

Wesley Sneijder is niet te spreken over de keuzes van trainer Francesco Farioli in de opstelling van Ajax voor het duel met Eintracht Frankfurt. De oefenmeester wijzigt zijn ploeg op liefst tien plekken, en dat vindt de analyticus ‘vreemd’.

“Tien wijzigingen. Vind ik vreemd”, begint Sneijder voor de camera van Ziggo Sport. Ik vind het heel gek, want dit is niet het beste elftal. Nu lijkt het erop dat je een beetje toegeeft, zo van: het valt niet meer om te buigen. Het is zeker niet onmogelijk.”

“Ik had vanavond wel het sterkste Ajax willen zien dat wél de vrije mensen vindt tussen de linies. Ik vind het een beetje gek dat je dan ineens alles gaat veranderen. Die jongens hebben ook nooit samengespeeld.”

“Ik ben het met Farioli eens dat Champions League halen het hoofddoel is voor dit seizoen. Maar het gat met nummer 3 FC Utrecht is veertien punten. Dat ga je niet meer weggeven. Vanavond kan het tegen Eintracht, het is niet onmogelijk. Er zitten 3.000 Ajax-fans en ik denk dat die niet blij zijn met de opstelling”, aldus Sneijder.

Collega Youri Mulder laat tegelijkertijd weten niet compleet verrast te zijn door de keuzes van Farioli, omdat zijn besluiten in lijn liggen met het wisselbeleid dat hij het hele seizoen al voerde. Toch snapt de analyticus eventuele frustratie bij Ajax-fans over de opstelling.

“Als ik supporter van Ajax ben en ik kan naar de kwartfinale van de Europa League. Dan word ik misschien wel een beetje pissig als er met de pet naar wordt gegooid met een compleet ander elftal.”

Opstelling Ajax: Matheus; Rosa, Kaplan, Rugani, Janse; Klaassen, Mokio, Van den Boomen; Berghuis, Konadu, Edvardsen.