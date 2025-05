Wesley Sneijder geniet van het spel van Frenkie de Jong. De analist reageert bij Ziggo Sport vlak voor FC Barcelona - Real Madrid op de lyrische woorden van Inter-trainer Simone Inzaghi en wijst twee redenen aan waarom de middenvelder de laatste tijd 'beslissender in zijn rol' is geworden.

Ondanks de uitschakeling van Barcelona tegen Inter in de halve finale van de Champions League wist De Jong de aandacht te trekken van Inter-trainer Simone Inzaghi, die na afloop van de return in Milaan stelde dat de Nederlander net zoveel indruk op hem heeft gemaakt als Lamine Yamal.

Sneijder wijst twee redenen aan waarom De Jong op dit moment 'zo goed' is. "Het lijkt wel of hij simpeler is gaan spelen en rustiger is geworden in zijn hoofd. Daarmee bedoel ik dat hij niet meer zo gretig reageert naar een scheidsrechter na een beslissing. Hij is gewoon met zichzelf bezig."

Sneijder laat vervolgens beelden zien van het begin van het seizoen, toen De Jong in mindere vorm stak en uiteindelijk zelfs even zijn basisplaats verloor. "Verkeerde keuzes, beetje gehaast. Hier maakt hij een overtreding", doelt Sneijder op een moment tijdens Napoli - Barcelona, "en gelijk weer naar de scheidsrechter. Daarmee heeft hij zichzelf uit zijn spel gehaald."

"Op een gegeven moment is hij rustiger gaan spelen. Beslissing van de scheidsrechter", verwijst d analist naar een moment tijdens Leganés - Barcelona, toen De Jong geel kreeg. "Hier reageert hij niet. Hij is bezig met het spelletje. Met zijn collega's, als aanvoerder."

Tegen Inter liet De Jong zijn klasse zien volgens Sneijder. "Simpel breed, en daar komt dan de goal uit", doelt hij de 2-1 van Eric García. "We kennen hem van zijn kappen en draaien, maar hier doet hij het simpel. Achter de bal, één aanname en gelijk de rechtsback inspelen."

"Dit is heel simpel, maar het simpele is zo moeilijk. Dat maakt spelers zo goed. Daarom is Inzaghi vol lof over hem. Hij is overal bij op het middenveld. Hij dirigeert, dat heeft hij echt weer helemaal opgepakt. En dat is knap. Hij is beslissender geworden in zijn rol. Als je Frenkie helemaal compleet wil maken, moet hij naar voren nog wat beslissender worden."

"Dat heeft hij dan net niet, omdat hij echt in dienst van de jongens ervoor speelt. Olmo, Pedri, Raphinha die veel naar binnen komt. Hij is het tussenstation, dat doet hij geweldig op dit moment. Echt fantastisch", aldus Sneijder. De Jong staat ook zondagmiddag weer in de basis.