Wesley Sneijder is toegelaten tot prestigieuze Harvard University

Maandag, 18 september 2023

Wesley Sneijder gaat een managementopleiding volgen bij twee gerenommeerde universiteiten, zo meldt de Oranje-recordinternational zelf in Veronica Offside. Sneijder is toegelaten tot de Nyenrode Business Universiteit en de bekende Amerikaanse Harvard University. "Daarmee kan ik straks beide kanten op: een managementfunctie of een functie als hoofdcoach", zegt Sneijder.

Sneijder is al een tijdje zoekende naar een nieuwe rol in de voetballerij. De oud-middenvelder sprak met Maurice Steijn over een functie bij Ajax, maar voorlopig lijkt dat van de baan. Sneijder zal de komende maanden druk zijn met twee opleidingen. "Ik ga een leiderschapsopleiding volgen aan de Nyenrode Business Universiteit. Ik ben een aantal jaar geleden om die reden begonnen met de trainerscursus bij de KNVB. Ik wilde daarin begeleid worden, dat was toen niet mogelijk." Sneijder stopte omdat de KNVB geen trainerscursus op maat wilde aanbieden.

De Nyenrode-opleiding staat volledig los van sport. "Het heeft echt met management te maken", legt Sneijder uit. "Hoe word je een echte leider? Dat wil wel uit gaan zoeken, door middel van zelfreflectie en ook feedback van anderen. De opleiding is een praktijkvorm. Je werkt in groepsverband. Dat sprak me heel erg aan. Het duurt in totaal een aantal maanden. Het zijn een aantal blokken van twee dagen, en dan weer even een tijdje niet."

Sneijder gaat niet één, maar twee opleidingen tegelijk volgen. "Ik ben daarnaast toegelaten tot Harvard. Nyenrode is de praktijk en dit is de theorie. Dat is online, ook in een andere taal. Dat vind ik belangrijk. Als je straks internationaal wil gaan, dan heb je dat gewoon nodig." Sneijder verwacht tot ongeveer april 2024 bezig te zijn met de studies.