Wesley Sneijder in de rust van Ajax - Eintracht Frankfurt: 'Ik wil het bijna niet zeggen, maar...'

Wesley Sneijder vond de wissel van Remko Pasveer een kantelpunt in de eerste helft van Ajax – Eintracht Frankfurt. Dat zegt de analist in de rust bij Ziggo Sport. De oud-middenvelder snapt bovendien dat de 41-jarige keeper geëmotioneerd van het veld ging. “Het kan misschien wel je laatste wedstrijd zijn”, doelt Sneijder op de leeftijd van Pasveer, die werd vervangen door Jay Gorter.

De ervaren keeper was net terug van een rugblessure. Daardoor miste hij de Eredivisie-wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (2-0 zege) en Almere City FC (0-1 winst). “Hij wordt geroemd en is heel belangrijk voor dit Ajax”, trapt Theo Janssen af.

“Voor hem zijn dit natuurlijk ook bijzondere momenten. Hij wordt er niet jonger op, dus hij weet ook dat hij niet nog het eeuwige leven heeft. Dan is het heel zuur als je net terugkomt van een blessure en het dan in je lies schiet. Wesley heeft het volgens mij ook gehad. Dan ben je er niet volgende week weer bij.”

“Of ik zijn emoties opvallend vind? Nou, nee”, is Sneijder helder. “Ik vind dat helemaal niet zo opvallend. In één flits gaat er van alles door je hoofd. Hij is op leeftijd, je zit in de eindsprint in zowel de competitie als het Europese toernooi... Ik heb dit ook een keer gehad.”

“Dit is een blessure die je wel even gaat blijven voelen. Áls het een scheurtje is, hè. Maar daar gaan we wel van uit als je hier van het veld stapt. Het kan misschien wel je laatste wedstrijd zijn. Dan gaat denk ik wel in één flits aan die jongen voorbij. En, ja... Ik wil het bijna niet zeggen, maar je zag daarna dat het gevoel wel even weg was bij Ajax, hè”, vindt Sneijder.

“En dat los van de goal (van Eintracht Frankfurt, red.). Die wordt aangeraakt door Brian Brobbey. Daar kan Gorter niet zoveel aan doen. Maar je ziet daarna gelijk dat de organisatie een beetje weg is. Vanaf dát moment werd Frankfurt de betere ploeg”, aldus de voormalig middenvelder.