Wesley Sneijder duidt de positie waar Ajax de prioriteit moet leggen op de transfermarkt

Volgens Wesley Sneijder moet Ajax zich op de transfermarkt focussen op versterkingen voor het middenveld. Bij de voorbeschouwing op het duel van Ajax met Panathinaikos wijst de analyticus die plek aan als de linie die van impulsen moet worden voorzien.

Sneijder is van mening dat Francesco Farioli al positieve dingen heeft laten zien. “Hij is er ook maar net”, zegt Sneijder bij Ziggo Sport. “We moeten die man echt tijd en ruimte geven. Alleen het is voetballend nog niet het Ajax wat we gewend zijn.” Toch denkt Sneijder dat Farioli wel degelijk al zijn sporen lijkt te verdienen in Amsterdam.

“Als hij het verdedigend zo op de rit heeft weten te krijgen, vergeleken met vorig jaar, dan heb ik ook geen vraagtekens dat hij dat aanvallend kan”, is de conclusie van de voormalig Ajacied. “Ook is de markt nog open, dus daar kan ook nog van alles gebeuren.”

Presentator Wytse van der Goot wil dan weten wat Ajax moet doen op de transfermarkt. Sneijder wijst naar de middelste linie als prioriteit. “Ik zou een goede middenvelder erbij halen.”

“Ik vind Jordan Henderson eigenlijk niet doen wat we willen van hem”, oordeelt Sneijder. “Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim vind ik te licht op die nummer 10-positie, of niet creatief genoeg op die plek.”

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Super League Panathinaikos PAN 2024-08-18T17:00:00.000Z 19:00 Asteras T. ATT

“Willen we weer dat mooie, sprankelende spel van Ajax zien, dan zal je daar toch wel iets meer creativiteit moeten hebben.” Toch lijkt de prioriteit van Ajax niet geheel op het middenveld te liggen. De Amsterdammers worden op andere posities hardnekkiger gelinkt aan versterkingen.

Centraal achterin lijkt Ajax zo in te zetten op de komst van Daniele Rugani, terwijl Sergi Roberto nog altijd in beeld is voor de rechtsbackpositie. Voorin wordt bovendien nog altijd gehoopt op de komst van Wout Weghorst.