Welke speler heeft de meeste Champions League titels gewonnen?

Het is algemeen bekend dat Real Madrid de Champions League-trofee vaker heeft gewonnen dan welke andere club dan ook. De Koninklijke heeft het miljardenbal maar liefst 15 keer gewonnen. AC Milan is de eerste achtervolger met zeven, terwijl Liverpool en Bayern München zes keer de cup met de grote oren hebben gewonnen.

Maar welke individuele spelers hebben het vaakst de Champions League gewonnen?

Voormalig en huidige sterren van onder meer Madrid, Barcelona, Milan en Ajax domineren de lijst, maar wie komt er als beste uit de bus?

Spelers die de meeste Champions League en Europa Cup I titels hebben gewonnen

Paco Gento, de iconische linksbuiten van Real Madrid, Paco Gento, was jarenlang de eenzame recordhouder, met zes trofeeën in achttien jaar tijd bij de club die haar wedstrijden afwerkt in het Santiago Bernabéu.

Maar de voormalig aanvaller moet sinds het seizoen 2023-24 twee man naast zich dulden, nadat zowel Dani Carvajal als Luka Modric ook voor de zesde maal de beker in de lucht mocht houden na de overwinning tegen Borussia Dortmund.

De legendarische Cristiano Ronaldo staat op een gedeelde vierde plaats met vijf UCL-trofeeën, gewonnen in zijn tijd als speler bij Manchester United en Real Madrid.

Hij wordt vergezeld door AC Milan-legendes Alessandro Costacurta en Paolo Maldini, evenals andere Real-grootmachten als Karim Benzema en Alfredo Di Stefano.

Spelers als Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta, Clarence Seedorf en Casemiro hebben er elk vier, terwijl Liverpool-helden uit de jaren tachtig Kenny Dalglish, Graeme Souness en Alan Hansen allemaal drie Champions League-medailles op hun naam staan, al werd de belangrijkste Europese clubprijs destijds nog de Europa Cup 1 genoemd.

Meeste Europa Cup 1 en Champions League zeges

Aantal zeges Naam Clubs 6 Dani Carvajal Real Madrid 6 Luka Modric Real Madrid 6 Paco Gento Real Madrid 5 Cristiano Ronaldo Manchester United, Real Madrid 5 Toni Kroos Real Madrid 5 Karim Benzema Real Madrid 5 Alfredo Di Stefano Real Madrid 5 Jose Maria Zarraga Real Madrid 5 Paolo Maldini AC Milan

Meeste overwinningen in Champions League finales

Aantal zeges Naam Clubs 6 Dani Carvajal Real Madrid 6 Luka Modric Real Madrid 5 Cristiano Ronaldo Manchester United, Real Madrid 5 Toni Kroos Real Madrid 5 Karim Benzema Real Madrid 4 Gareth Bale Real Madrid 4 Casemiro Real Madrid 4 Isco Real Madrid 4 Marcelo Real Madrid 4 Sergio Ramos Real Madrid 4 Andres Iniesta Barcelona 4 Clarence Seedorf Ajax, Real Madrid, AC Milan

Kroos heeft weliswaar zes keer de Champions League gewonnen, maar slechts in vijf winnende finales gespeeld, nadat hij in 2013 verstek moest geven voor de kraker tussen Bayern and Borussia Dortmund.

Casemiro overkwam hetzelfde in 2014 toen Real Madrid stadgenoot Atletico versloeg, terwijl Bale, Isco en Marcelo allen op de bank bleven in 2022 en zo op vier gewonnen finales blijven steken.

Voormalig Madrid verdediger Nacho maakte zelfs zes maal onderdeel uit van een winnende Madrid selectie, maar kwam slechts twee keer in actie in de finale.

Barcelona iconen als Lionel Messi, Gerard Pique en Xavi waren onderdeel van de gouden Barca generatie die ook vier keer de Champions League wist te winnen, maar zij kwamen allen in slechts drie gewonnen finales in actie.