Weghorst was serieuze optie voor Ajax: Mislintat informeerde naar spits

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 20:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:55

Ajax heeft Wout Weghorst overwogen als nieuwe spits, zo heeft zaakwaarnemer Simon Cziommer vrijdagavond bekend bij Viaplay. De Amsterdammers zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe aanvalsleider en lijken nu hun pijlen te richten op Chuba Akpom van Middlesbrough. "Ik heb met heel veel clubs gesproken, waaronder met Sven. Maar het was niet zo dat het in kannen en kruiken was", aldus Cziommer.

Weghorst had de clubs dus voor het uitzoeken, zo geeft Cziommer te kennen. De aanvaller beschikt nog altijd over een meerjarig contract bij Burnley, maar hoeft bij de Premier League-promovendus niet op veel speeltijd te rekenen. TSG Hoffenheim sloeg daarop toe en haalde hem terug naar de Bundesliga. Weghorst wordt voor één seizoen gehuurd.

Afgelopen seizoen werd Weghorst ook al tweemaal verhuurd door Burnley. De boomlange aanvaller speelde eerst enkele maanden in het shirt van Besiktas, om vervolgens aan te sluiten bij het Manchester United van manager Erik ten Hag. De 23-voudig international van Oranje kreeg te horen dat verlenging van het huurcontract op Old Trafford niet tot de mogelijkheden behoorde. Weghorst keerde daarop terug bij Burnley, dat hem nu dus opnieuw verhuurt.

Wie wel de nieuwe spits van Ajax gaat worden blijft nog even ongewis. De Amsterdammers hebben met Brian Brobbey al een aanvalsleider in de gelederen, maar zijn nog op zoek naar een serieuze concurrent. Voetbal International wist deze week te melden dat Akpom in beeld is. De topscorer van het afgelopen Championship-seizoen moet zo'n 17 miljoen euro kosten. Akpom kan tevens op interesse rekenen uit de Premier League en de Ligue 1.