Weghorst onthult hartverwarmende reden waarom hij met nummer 25 bij Ajax speelt

Wout Weghorst heeft voor het eerst gereageerd op zijn overstap van Burnley naar Ajax. Via de officiële kanalen laat de spits donderdag weten erg uit te kijken naar zijn avontuur in Amsterdam en hij benadrukt erg gevleid te zijn sinds hij hoorde van de interesse van Ajax.

“Vroeger als kleine jongen had ik echt een Ajax-tenue aan”, zo vertelt Weghorst in gesprek met Ajax TV. “Ik kan me herinneren dat mijn opa een grote Ajax-fan was. Zo is het denk ik begonnen. Van Litmanen, mijn idool, had ik wel een poster op mijn kamer.”

“Daarom vond ik het super gaaf toen ze mij wilden hebben. Dat is dan ook de emotie die dan loskomt. Als kleine jongen had ik ervan gedroomd om nu met mijn eigen kinderen het veld op te lopen.”

Woensdag gingen er al foto’s rond op sociale media waarop te zien was dat zijn dochters een shirtje met rugnummer 25 droegen. Dat blijkt uiteindelijk inderdaad het getal te zijn dat Weghorst achterop draagt bij Ajax. Hij heeft een speciale reden voor zijn keuze om met 25 te spelen.

“Mijn opa was een Ajax-fan en dat nummer was de sterfdag van hem. Ik was met mijn vader aan het appen over welk nummer ik zou kiezen. Hij wist niet zo goed of opa nog een lievelingsgetal had. En toen ging ik kijken naar zijn sterfdag. Toen ik in Engeland terugkwam in het hotel, stond er kamer 25 op het pasje. Zo is het een beetje begonnen.”

Bij Ajax moet Weghorst de concurrentiestrijd aangaan met Brian Brobbey en Chuba Akpom, al staat laatstgenoemde nog op de nominatie om te vertrekken. Toch vreest de nieuwe spits niet voor zijn concurrenten.

“Daar ga ik vol in. Uiteindelijk is het ook meer dan normaal dat er bij Ajax concurrentie is. Nu zijn we met z'n drieën. De concurrentie is aanwezig. Aan mij om de trainer te overtuigen dat ik de spits van Ajax 1 kan zijn”, besluit Weghorst.