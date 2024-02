Weghorst blikt terug op tijd bij Manchester United: ‘Dat was wel een smetje’

Wout Weghorst baalt ervan dat hij in zijn tijd bij Manchester United niet veel heeft weten te scoren. Dat vertelt de 31-jarige spits in Waanzinnige Wout, een filmspecial van Viaplay. Daarin wordt uitgebreid teruggeblikt op wat Weghorst tot dusver heeft bereikt in zijn carrière, waaronder zijn tijd in Manchester.

Een jaar geleden maakte Weghorst een overstap die een groot deel van de voetbalwereld verraste. Hij werd voor een half jaar door Manchester United gehuurd van Burnley.

Daarmee werd een droom werkelijkheid voor de spits, vertelt hij in Waanzinnige Wout. “Toen stapte ik het stadion (Old Trafford, red.) binnen, en dat moment vergeet ik nooit meer. Toen besefte ik: mijn droom is bereikt.”

Vrijwel direct daarna komt hij toch met een ‘maar’. “De doelpuntjes… Hetgeen ik eigenlijk altijd heb heel veel gedaan in mijn carrière, dat lukte me daar gewoon niet. Dus als je over een smetje mag spreken… Dat is jammer.”

Weghorst speelde uiteindelijk 31 officiële duels voor the Red Devils, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf. Een langer verblijf op Old Trafford zat er, mede door zijn gebrek aan doelpunten, niet in.

“Tuurlijk… als je het hebt over het perfecte plaatje, had je dat allemaal gewild”, aldus Weghorst over het maken van doelpunten. “De waarde die ik had voor het team, in de manier van spelen en voetballen, was aanzienlijk. Maar uiteindelijk had ik wel goals nodig.”

Uiteindelijk besloot Manchester United om Weghorst dus weer terug te laten keren naar Burnley. “Ze hadden heel duidelijk aangegeven dat ze heel graag een echte spits wilde kopen. Ik denk dat het geen geheim was dat dat Kane was. Uiteindelijk is er een andere spits gekomen (Højlund, red.), en ze hadden Martial nog. Er was wel een optie voor mij om te kunnen blijven, maar dat was wel afhankelijk van meerdere factoren.” Uiteindelijk vertrok Weghorst dus, om vervolgens op huurbasis te worden overgenomen door TSG Hoffenheim.

