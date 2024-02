Weghorst blikt lachend terug op akkefietje met Messi: ‘Misschien was hij me zat’

Wout Weghorst kijkt met gemengde gevoelens terug op het WK van 2022. Nederland vloog er in de kwartfinale na strafschoppen uit tegen Argentinië en na afloop liepen de gemoederen hoog op. In de catacomben raakte Lionel Messi behoorlijk kwaad op de spits.

Na afloop van het duel gaf Messi een interview aan het Argentijnse TycSports. De Argentijn schreeuwde naar de spits van TSG Hoffenheim, waarop verslaggever Gasón Edui de 35-jarige aanvaller tot kalmte moest manen. "Naar wie kijk je? Wat kijk je? Loop door, bobo!", zou Messi geroepen hebben.

"Heel speciaal", blikt Weghorst in de Viaplay-documentaire Waanzinnige Wout terug op dat moment. "Toen ik bij Manchester United speelde en we in Spanje kwamen, was het allemaal: Bobo, Bobo. Lisandro Martínez zei ook wel eens tegen me: ‘Ze hebben allemaal shirts van jou in het team met die tekst erop’.”

Op de stelling dat het hem achtervolgt reageert Weghorst ontkennend. “Het ebt natuurlijk wel weer weg. Ik zat in die wedstrijd ook vol in de adrenaline en gaf hem ook een beuk. Met alle respect voor hem natuurlijk, maar als ik op het voetbalveld sta, dan wil ik gewoon winnen en maakt het niet uit wie het is.”

Na de wedstrijd wilde Weghorst de Argentijn in de catacomben een hand geven. Dat werd echter verkeerd begrepen. Messi zag het als een provocatie. Weghorst kan wel begrip opbrengen voor zijn reactie. “De hele druk die er op hem staat, het hele volk…”

“Maar na de wedstrijd wilde ik echt alleen een hand geven”, benadrukt de spits. “Het was voor mij als voetballer om tegen een van de beste voetballers aller tijden te spelen ook gewoon mooi, een eer.”

“Dus ik liep naar hem toe en toen sloeg hij mijn hand weg. Hij was me misschien wel zat, want ik was ook vervelend geweest in de wedstrijd”, erkent Weghorst lachend.

